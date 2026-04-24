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Alcaldía ordenó demoler 15 viviendas en El Porvenir de Itagüí ¿Por qué?

Entre los problemas más evidentes están las grietas profundas en pisos y paredes, movimientos del terreno, pérdida de estabilidad en las estructuras y un suelo inestable, especialmente por estar ubicadas en una zona de ladera.

  • Adelante, una de las grietas que apareció en una de las viviendas afectadas. Atrás, el cierre de las edificaciones por parte de las autoridades. FOTO: Cortesía
    Adelante, una de las grietas que apareció en una de las viviendas afectadas. Atrás, el cierre de las edificaciones por parte de las autoridades. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 31 minutos
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La Alcaldía de Itagüí anunció que 15 viviendas del barrio El Porvenir Nro. 2 fueron declaradas en ruina y deberán ser demolidas debido al alto riesgo que representan.

Según el gobierno local, desde que se detectó la afectación de las viviendas –a raíz de movimientos de las laderas–, equipos de gestión del riesgo y el Cuerpo de Bomberos han estado en la zona revisando las condiciones del terreno y de las casas. Tras varias evaluaciones, se encontró que 15 viviendas presentan daños graves que ponen en peligro a quienes las habitan.

¿Por qué la única opción es demoler las casas?

Entre los problemas más evidentes están las grietas profundas en pisos y paredes, movimientos del terreno, pérdida de estabilidad en las estructuras y un suelo inestable, especialmente por estar ubicadas en una zona de ladera. Todo esto indica que las casas podrían colapsar en cualquier momento.

Lea también: Estaba cantado: Leon Mario deja el Concejo de Itagüí y apunta a la Alcaldía en 2027
Además, según la Alcaldía, se identificó que las viviendas fueron construidas sobre un terreno que no era firme y que con el tiempo cedió, empeorando la situación. Por esta razón, la única medida posible es su demolición.

La demolición se realizará de forma controlada para evitar mayores riesgos. Como parte de esta decisión, las familias tuvieron que evacuar definitivamente sus hogares.

¿Qué pasará con las familias afectadas?

La Alcaldía indicó que ha estado acompañando a las personas afectadas con apoyo integral. Esto incluye ayudas como subsidios temporales de arriendo, seguimiento social y acompañamiento constante durante este proceso difícil.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, aseguró que, aunque estas decisiones son duras, se toman pensando en lo más importante: la vida de las personas. También reiteró que la Administración seguirá brindando apoyo a las familias.

Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la zona, especialmente por las lluvias que ya vuelven a retornar al Aburrá.

Bloque de Preguntas Frecuentes

¿Por qué están demoliendo casas en Itagüí?
Por daños estructurales graves causados por movimientos de ladera que generan riesgo de colapso inminente.
¿Cuántas viviendas serán demolidas en El Porvenir?
Son 15 viviendas ubicadas en zona de alto riesgo en el barrio El Porvenir N.° 2.
¿Qué pasará con las familias afectadas?
Reciben subsidios de arriendo y acompañamiento social por parte de la Alcaldía.

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