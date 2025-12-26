x

Soldado mató a un compañero mientras limpiaba su arma de dotación en el Oriente antioqueño

Aunque el uniformado, quien prestaba el servicio militar, alcanzó a ser trasladado a Medellín, falleció en el quirófano por la gravedad de su herida.

  • El Ejército manifestó su pesar por la muerte del soldado en la guarnición de Argelia, en el Oriente antioqueño. Imagen de referencia. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Las actividades de mantenimiento y aseo de las armas de dotación terminó en tragedia en una guarnición militar ubicada en el municipio de Argelia, Oriente lejano de Antioquia, cuando un soldado le produjo una herida fatal a uno de sus compañeros.

Le recomendamos leer: Reestructuración del Ejército: ¿una necesidad o un requerimiento?

El hecho sucedió en las vísperas de la Navidad, durante la mañana del 23 de diciembre, e involucró a los efectivos del Grupo Mediano de Caballería N.° 4.

“Durante el desarrollo de esta actividad, uno de los soldados que estaba prestando su servicio militar accionó de manera accidental su arma de dotación, ocasionándole una herida al soldado Yarlin Arcángel Yarce Lopera”, según informó la Cuarta Brigada en un comunicado.

Aunque el uniformado herido fue trasladado de inmediato al hospital local y posteriormente lo evacuaron por vía aérea hasta el Hospital General de Medellín, falleció mientras le efectuaban una intervención quirúrgica en ese centro asistencial. El Ejército Nacional no informó el tipo de heridas que había sufrido.

“De manera inmediata, se dio inicio a las actuaciones disciplinarias y penales correspondientes, con el propósito de esclarecer las circunstancias que rodearon este lamentable suceso”, detalló la Cuarta Brigada.

De manera complementaria, los familiares del soldado fallecido comenzaron a recibir atención por parte de un equipo interdisciplinario.

