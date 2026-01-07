¿Cuánto costará sacar o renovar el pasaporte en 2026 en Antioquia?

La demanda de pasaportes en Antioquia ha alcanzado cifras históricas, tanto así que ya el departamento es el mayor expedidor del documento en Colombia, por fuera de Bogotá. Factores como el incremento en los flujos migratorios, el turismo de temporada y la incertidumbre política en el país han disparado las solicitudes, llevando a la Gobernación a reforzar su capacidad operativa para evitar el colapso del sistema. Puede leer: Contraloría emite alerta por retrasos y riesgos financieros en el nuevo modelo de pasaportes Según el balance más reciente con corte a octubre de 2025, en Antioquia se entregaron 280.795 pasaportes, una cifra que ubica a la región en el primer lugar del escalafón nacional de entes territoriales. En comparación, el Valle del Cauca expidió 203.205 documentos y Atlántico 87.141 en el mismo periodo.

El alto volumen de solicitudes no es fortuito. El anuncio del Gobierno Nacional sobre la no prórroga del contrato con la firma Thomas Greg & Sons —encargada de la impresión de las libretas desde 2007— generó un clima de incertidumbre que motivó a miles de ciudadanos a adelantar el trámite. Ante este escenario, la administración departamental tuvo que duplicar sus esfuerzos logísticos. La capacidad de atención diaria pasó de 950 a 2.500 citas, gracias a la ampliación de horarios y la habilitación de más módulos de servicio. “Siguiendo la instrucción del señor gobernador, Dr. Andrés Julián Rendón, hemos trabajado incansablemente para mejorar la experiencia del ciudadano, ampliando nuestros horarios, fortaleciendo la plataforma y llevando el servicio a las subregiones, porque el pasaporte es un trámite que contribuye a internacionalizar al departamento”, afirmó en su momento Alexandra Sánchez, Directora de Pasaportes de Antioquia. Le puede interesar: Así son las islas del Caribe donde comprar vivienda le da acceso sin visa a 150 países Pero más allá de la logística física, el éxito de estas gobernaciones también se explica por la innovación digital. Gracias a una alianza en ocho departamentos con el Banco de Occidente y Nexura, hoy existe una plataforma electrónica que permite agendar citas en línea, realizar pagos digitales, incluidos corresponsales y datafonos, y hacer seguimiento al trámite en tiempo real. “Los resultados en departamentos como Antioquia, Atlántico Nariño y Risaralda confirman que la transformación digital es un factor determinante para responder a la alta demanda ciudadana. La tecnología permite ampliar la capacidad de atención, reducir intermediaciones y ofrecer servicios más ágiles, seguros y transparentes, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, señaló Wiston Carmona, Líder Tecnológico y del Servicio de Pasaportes de Nexura, aliado tecnológico de las gobernaciones en la modernización del servicio de expedición de pasaportes.

Para los ciudadanos que inician el trámite este año en Medellín, es fundamental tener en cuenta el ajuste en los costos, los cuales se componen del valor fijado por la Cancillería (impuesto de timbre nacional) más los impuestos departamentales. De acuerdo con la información actualizada, el precio del pasaporte ordinario oscila en $308.000, mientras que el pasaporte ejecutivo se encuentra en un rango aproximado de 477.000 a $495.000. Es importante verificar el valor exacto en la Sede Electrónica de la Gobernación al momento de agendar, ya que pueden presentarse ligeras variaciones.