500 armas y hasta tarros de pegamento: los decomisos de la Policía en el Hip Hop al Parque de Bogotá

El evento de Hip Hop al Parque en Bogotá convocó a más de 67.000 espectadores y, en medio de la música se registraron disturbios que dejaron heridos a varios policías. De acuerdo con la institución, en medio de los procedimientos de requisa se incautaron más de 500 armas.

El evento, en su mayoría, transcurrió con normalidad. Sin embargo, al cierre de la jornada de este domingo se registraron varios disturbios en los que 16 policías y una gestora de convivencia resultaron heridos.

Según informó la Secretaría de Gobierno de la capital, vendedores informales de licor rompieron las vallas que habían sido instaladas en la calle 63, con el propósito de ingresar a la fuerza al evento.