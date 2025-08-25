x

500 armas y hasta tarros de pegamento: los decomisos de la Policía en el Hip Hop al Parque de Bogotá

Al cierre del evento también se registró una riña en la que 16 policías y una gestora de convivencia resultaron heridos.

  • Estos fueron algunos de los elementos incautados. FOTOS: Cortesía
    Estos fueron algunos de los elementos incautados. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
25 de agosto de 2025
bookmark

El evento de Hip Hop al Parque en Bogotá convocó a más de 67.000 espectadores y, en medio de la música se registraron disturbios que dejaron heridos a varios policías. De acuerdo con la institución, en medio de los procedimientos de requisa se incautaron más de 500 armas.

El evento, en su mayoría, transcurrió con normalidad. Sin embargo, al cierre de la jornada de este domingo se registraron varios disturbios en los que 16 policías y una gestora de convivencia resultaron heridos.

En contexto: Este fin de semana es Hip Hop al Parque y aquí está todo lo que necesita saber

Según informó la Secretaría de Gobierno de la capital, vendedores informales de licor rompieron las vallas que habían sido instaladas en la calle 63, con el propósito de ingresar a la fuerza al evento.

Estos hechos se dieron en la tarde del domingo, 24 de agosto, mientras se llevaba a cabo el evento que hace parte de los festivales gratuitos impulsados a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Esta es 27° versión del festival.

La policía desplegó, en la entrada del evento, operativos de registro y control que permitieron el decomiso de hasta 6.310 elementos que no estaban autorizados para el ingreso al escenario.

Entérese: Riñas, heridos y un policía con trauma craneoencefálico: así fueron los disturbios en Hip Hop al Parque en Bogotá

Entre los elementos incautados se encuentra 532 armas blancas (tijeras, cuchillos, navajas y bisturíes), 167 correas de evilla, 2.418 encendedores, 307 cueros blond y 563 trilladoras.

Las incautaciones también incluyeron 179 cigarrillos, 133 latas de cerveza, 50 medias de aguardiente, dos cuartos de ron Santa Fe, una botella de absenta y otra de cachaza, además de dos botellas de whisky y dos bebidas energéticas tipo “Monkies Brawny”. Asimismo, se decomisaron 147 dosis de estupefacientes, 106 vapeadores y 43 tarros de pintura.

Lea más: El expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción de su caso: “No quiero beneficiarme”

También fueron decomisados otros objetos como 143 perfumes, 17 tarros plásticos, dos tarros de pegamento, dos aerosoles de gas pimienta y cuatro botellas de líquidos no identificados.

“Mientras que Bogotá pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento”,señaló Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá en su cuenta de X.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Policía
Conciertos
Armas
Código de Policía
Armas blancas
Bogotá
Carlos Fernando Galán
