¿Interferencia cibernética? Aerocivil trabaja en hipótesis por accidente de vuelo de Satena

La Aeronáutica Civil está descargando la información contenida en las cajas negras de la aeronave siniestrada en Norte de Santander.

  • Para la Aerocivil, las cajas negras serán determinantes para reconstruir la trayectoria del vuelo y responder sobre las causales del siniestro. Fotos: redes sociales e imagen de referencia de Andrés Camilo Suárez.
    Para la Aerocivil, las cajas negras serán determinantes para reconstruir la trayectoria del vuelo y responder sobre las causales del siniestro. Fotos: redes sociales e imagen de referencia de Andrés Camilo Suárez.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

La tragedia ocurrida en el municipio de La Playa, Norte de Santander, donde un avión con 15 personas de la aerolínea Satena se precipitó a tierra, aún sigue generado reacciones en el país, especialmente por las razones que habrían ocasionado este siniestro. Las autoridades investigan las causales del accidente.

En medio de esa investigación, una de las hipótesis iniciales fue el factor climático, pues habitantes del sector y cercanos a los pasajeros del avión que decidieron viajar por tierra han descrito la zona donde cayó el avión como un lugar con mucha niebla.

Lea también: La hipótesis y otros detalles del accidente del vuelo de Satena en el que murieron 15 personas

A ese listado de hipótesis, se sumaría una diferente a lo climático. El director técnico de investigaciones de accidente de la Aeronáutica Civil, coronel Álvaro Bello confirmó ante Blu Radio que la entidad maneja como una de las posibles causales una interferencia cibernética.

Bello hizo referencia ante ese medio a una posible interrupción de la señal de navegación (jamming) o a una desviación de la ubicación percibida (spoofing), sin embargo, dejó claro que aún no se puede dar conclusiones sobre lo ocurrido.

“Un jamming a la navegación satelital es cuando te cortan a ti la señal y la comunicación. Un spoofing es que te pueden llevar a pensar que estás en un sitio cuando realmente estás en otro”, explicó.

El funcionario de la Aerocivil también dio sus declaraciones sobre lo que ya había confirmado la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, que el jueves en la tarde anunció el hallazgo de las cajas negras por parte de las autoridades.

“En este momento le puedo confirmar que estoy en el proceso de descarga de datos de la caja grabadora de datos de vuelo”, le dijo el coronel Bello al medio radial enfatizando en que con estas grabaciones se podrá reconstruir la trayectoria y las comunicaciones sostenidas en ese trayecto.

Amplíe la noticia: Esta fue la última comunicación del avión de Satena en el que murieron 15 personas en Norte de Santander

¿Hubo maniobras adicionales del piloto para evitar la colisión del avión de Satena con una montaña?

El funcionario explicó en la misma entrevista que al momento de evaluar lo que quedaba del avión, las autoridades han encontrado que este tiene un impacto que es ascendente, un detalle determinante en la investigación.

Para el coronel Bello, debido a que el impacto fue ascendente y no de frente, podría ser una señal de que hubo un intento de maniobra in extremis o maniobra final para evitar el choque con el terreno montañoso.

Por ahora, Bello enfatizó en que no se puede sostener una teoría de un posible atentado, pues por el momento no se ha encontrado una evidencia de una interferencia ilícita.

Siga leyendo: Se repite la historia: avión de Satena ya había sufrido un accidente entre Cúcuta y Ocaña

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es una interferencia cibernética en un avión?
Es una alteración de las señales de navegación satelital, como el jamming o el spoofing, que puede afectar la ubicación o la comunicación de la aeronave.
¿Las autoridades confirman que fue un ataque?
No. La Aerocivil aclaró que por ahora no hay evidencia de una interferencia ilícita ni de un atentado.
¿Para qué sirven las cajas negras en esta investigación?
Permiten reconstruir la trayectoria del vuelo, las maniobras del piloto y las comunicaciones previas al accidente.

