¿Interferencia cibernética? Aerocivil trabaja en hipótesis por accidente de vuelo de Satena

La tragedia ocurrida en el municipio de La Playa, Norte de Santander, donde un avión con 15 personas de la aerolínea Satena se precipitó a tierra, aún sigue generado reacciones en el país, especialmente por las razones que habrían ocasionado este siniestro. Las autoridades investigan las causales del accidente.

En medio de esa investigación, una de las hipótesis iniciales fue el factor climático, pues habitantes del sector y cercanos a los pasajeros del avión que decidieron viajar por tierra han descrito la zona donde cayó el avión como un lugar con mucha niebla.

A ese listado de hipótesis, se sumaría una diferente a lo climático. El director técnico de investigaciones de accidente de la Aeronáutica Civil, coronel Álvaro Bello confirmó ante Blu Radio que la entidad maneja como una de las posibles causales una interferencia cibernética.

Bello hizo referencia ante ese medio a una posible interrupción de la señal de navegación (jamming) o a una desviación de la ubicación percibida (spoofing), sin embargo, dejó claro que aún no se puede dar conclusiones sobre lo ocurrido.

“Un jamming a la navegación satelital es cuando te cortan a ti la señal y la comunicación. Un spoofing es que te pueden llevar a pensar que estás en un sitio cuando realmente estás en otro”, explicó.

El funcionario de la Aerocivil también dio sus declaraciones sobre lo que ya había confirmado la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, que el jueves en la tarde anunció el hallazgo de las cajas negras por parte de las autoridades.