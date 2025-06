Alfredo Saade es una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro . No solo eso, también es uno de sus más grandes defensores. Es por eso que no fue del todo una sorpresa cuando su hoja de vida fue publicada en el sitio web oficial de la Casa de Nariño , figurando como el nuevo jefe de gabinete del jefe de Estado.

Sin embargo, ni siquiera aquel mensaje conciliador (de tomarse un café con sus detractores) puede borrar las fuertes frases que ha dicho en el paso. De hecho, el trino que tiene fijado en su cuenta oficial de X reza: “Me comprometo contigo a que si me eliges presidente en el 2026 llamaré inmediatamente a una constituyente. No me dejaré manosear por el congreso de la República”, iniciando así su campaña presidencial con una amenaza directa al Legislativo.