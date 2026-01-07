“Nos vamos con quien lo pueda derrotar”: Uribe anticipa alianzas para vencer en las urnas a Iván Cepeda

A menos de cinco meses de que Colombia vuelva a las urnas para elegir presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo una primera lectura del panorama electoral y dejó claro que, más allá de los nombres, su prioridad será impedir una eventual victoria de Iván Cepeda. En entrevista con El Tiempo, el exmandatario trazó las líneas de lo que podría ser una estrategia política en segunda vuelta y reiteró su respaldo a la senadora Paloma Valencia como carta principal de su partido.
Uribe sostuvo que el escenario electoral aún está abierto y que “muy probablemente habrá segunda vuelta”, razón por la cual, está parado sobre dos opciones. La primera, dirigida a apoyar a Paloma Valencia y la segunda, mantener un trato respetuoso con los demás sectores que, a su juicio, están en la “lucha democrática” contra Cepeda. “Si hay algún riesgo de que Iván Cepeda pueda ganar la Presidencia, y menos en primera vuelta, el tema habría que replantearlo”, afirmó.