“Me destruyeron la casa de mis padres” Angie Rodríguez revelará amenazas y videos de daños que sufrió antes de su salida de Presidencia

En las últimas horas, se confirmó que Angie Rodríguez salió de su cargo como directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). Además de las tensiones que deja su salida y de los enfrentamientos que propiciaron el cambio en el gabinete del Gobierno Petro, hay una grave denuncia: hace diez días, la casa de los padres de Rodríguez fue violentada. Los hechos fueron confirmados a EL COLOMBIANO por fuentes cercanas a Rodríguez, que también afirmaron que la exdirectora del Dapre publicará las pruebas este miércoles 3 de diciembre. Según el relato, desconocidos entraron a la vivienda ubicada en la localidad Rafael Uribe, en Bogotá, y destruyeron todo a su paso. Entérese: ¿Quién es Letty Leal, que asumiría la dirección del Dapre tras posible salida de Angie Rodríguez? Rodríguez no descarta que los agresores buscaran información sensible del Gobierno Nacional, sin embargo, tal y como detalló hace meses en entrevista con Semana, ni ella ni su familia vivían en esa casa desde que ingresó al Gobierno. “Busqué un lugar cercano a la Casa de Nariño... Donde estoy no es mi casa, es un lugar pasajero donde tengo que estar, principalmente, por temas de seguridad”, dijo la politóloga en octubre al medio citado. Y es que, es importante mencionar que Rodríguez no solo era la directora del Dapre, sino que también desempeñaba otros dos cargos que aún tiene: gerente encargada del Fondo de Adaptación y superintendente de Salud ad hoc para casos de especial atención, según el Ministerio de Salud.

Su salida del Dapre, una de las instancias clave del Gobierno, se dio luego de que el presidente Petro pidiera su renuncia. Según fuentes de la Casa de Nariño que hablaron con EL COLOMBIANO, la ruptura entre el mandatario y Rodríguez se dio luego de que le llegaran quejas de la funcionaria al jefe de Estado. Según lo que contó Rodríguez tras su salida, las quejas alrededor de ella serían por ser una voz crítica dentro del Gobierno. “Incomodo a mucha gente por ser honesta”, dijo Rodríguez. Lea más: Directora del Dapre, Angie Rodríguez, es supersalud ad hoc y gerente de Fondo Adaptación, ¿por qué tanto poder? En este caso, su disputa principal fue con José Alexis Mahecha, exfuncionario del DAS y ahora futuro secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos (Itrc), una unidad anticorrupción adscrita al Ministerio de Hacienda. La hoja de vida ya fue publicada. Rodríguez habría intentado frenar la publicación de aquella hoja de vida. Y es que, tanto ella como Maecha trabajaron juntos durante un tiempo en el Dapre. Sin embargo, él salió por diferencias con la funcionara, problemas que, aunque no se conocen en detalle, minaron la confianza entre los dos. La tensión se agravó debido a antecedentes de Mahecha en el DAS durante los años de las chuzadas, lo que generó reparos de figuras cercanas al Gobierno como Susana Muhamad y Alexander López.

A pesar de las críticas de Rodríguez a Maecha, el presidente impuso su voluntad. Esto no marca cualquier ruptura, sino que es un fuerte golpe a la relación que ella y el mandatario habían construido por meses en los que la funcionaria fue su mano derecha. Rodríguez llegó al Dapre en febrero de 2025, pero venía de trabajar con Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud.

Letty Leal, de verde, es la actual subdirectora del DAPRE, figura como el reemplazo de Angie Rodríguez. FOTO: DAPRE vía X.

Tras la salida de la funcionaria, Letty Leal, actual subdirectora del Dapre, fue designada como su reemplazo. Leal ha sido una de las piezas técnicas más activas del Dapre. En representación de Angie Rodríguez, coordinó la mesa técnica de la CSIVI —encargada del seguimiento y verificación del Acuerdo de Paz— junto con la Función Pública. De hecho, está a cargo de la creación y estructuración de la nueva Consejería para la Implementación del Acuerdo de Paz, que se ocupará de los aspectos presupuestales, administrativos y de seguridad de los firmantes y líderes sociales. Por el momento, Rodríguez no ha publicado más detalles sobre el ataque a la casa de sus padres, pero asegura que todos están a salvo.

