“Juliana Guerrero actuaba como ama y señora”: las nuevas quejas de Angie Rodríguez y la controversia entre Petro y De la Espriella por su futuro

La situación de Angie Rodríguez, la gerente del Fondo de Adaptación que públicamente se ha quejado por presuntos manejos irregulares dentro de la Casa de Nariño, se convirtió en el nuevo motivo de controversia entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el entrante, Abelardo de la Espriella.

Este domingo Rodríguez dio una entrevista en Noticias RCN, en la cual denunció que le estaban desmontando su esquema de seguridad, que estaba recibiendo presiones por parte de las bodegas digitales del petrismo y que Juliana Guerrero “actuaba como ama y señora” manipulando cargos, entre otras cosas.

A raíz de lo comentado, De la Espriella publicó un trino con una petición: “Le solicito a la señora Fiscal General de la Nación, al señor Procurador y al señor Contralor General que escuchen lo que la Dra. Angie Rodríguez tiene para contarle a la justicia”.

Y en lo relativo a su próximo mandato, acotó: “Señores ministro del Interior designado, @Rodrigo_Lara_, y señor director de la UNP designado, @DidierblancoR, encárguense, desde el primer momento en que asuman el cargo, de garantizar la protección de la funcionaria Angie Rodríguez. La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos”.

En las redes sociales también le salió al paso el presidente Gustavo Petro, quien se fue lanza en ristre contra Rodríguez, minimizando sus quejas porque está en un tratamiento psiquiátrico.

“No entiendo una prensa que no averigua a quién entrevista y le faltan el respeto incluso como paciente. Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga”, dijo.

El jefe de Estado posteó un documento interno, una comunicación entre el Fondo de Adaptación y el Ministerio de Hacienda, en el que se notificó una nueva incapacidad médica por psiquiatría de Rodríguez.

“Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del fondo de adaptación por incompetente”, aseveró.

Según Petro, “todo el asunto de la prensa revienta porque dije que los dineros del Fondo de Adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el mega niño que es megasequía en diciembre. Esa es una prioridad vital y el dinero se utiliza es para las prioridades y la vida, no para coqueteos con paramilitares, o intentar mantener puestos no merecidos o lograr camionetas de seguridad para toda la familia”.

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