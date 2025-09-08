Confusión en Mosquera, Nariño: Armada disparó hacia embarcación que resultó ser de la Alcaldía y un funcionario murió

Una embarcación oficial de la alcaldía de Mosquera (Nariño) recibió disparos de la Armada Nacional. El confuso hecho dejó una persona muerta y otra herida. La investigación apenas se inicia.

Los hechos se registraron sobre las 4:00 de la mañana de este 8 de septiembre. En la embarcación se movilizaba la alcaldesa del municipio, Karen Lizeth Pineda Pineda,y seis personas más.

Al parecer, la delegación municipal se desplazaba con las luces apagadas y habría omitido una señal de pare que ordenaron los miembros de la fuerza oficial: ahí se habría desatado la confusión y los disparos.