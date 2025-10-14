Mejor amigo del colombiano Regio Clown, asesinado en México junto a B-King, reveló detalles del caso: “Estaban en algo raro”

El caso del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Herrera, más conocido como Regio Clown, sigue generando nuevas revelaciones.
Ambos fueron hallados sin vida en septiembre pasado en un suburbio de la capital mexicana, luego de ser reportados como desaparecidos.
Casi un mes después del hallazgo de los cuerpos de los músicos colombianos, su entorno más cercano sigue pidiendo justicia y protección.
En una entrevista en el pódcast Más Allá del Silencio, Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clown, habló por primera vez de lo ocurrido y entregó nuevos detalles sobre los días previos al crimen.