Mejor amigo del colombiano Regio Clown, asesinado en México junto a B-King, reveló detalles del caso: “Estaban en algo raro”

Rogelio Mastracci, amigo cercano del DJ colombiano asesinado junto a B-King, habló sobre lo que los artistas hacían en México y negó vínculos de su amigo con el narcotráfico.

  • El manager de B King y el mejor amigo de Regio Clown permanecen oculto mientras las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones por el doble homicidio de los músicos colombianos. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 5 horas
bookmark

El caso del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Herrera, más conocido como Regio Clown, sigue generando nuevas revelaciones.

Ambos fueron hallados sin vida en septiembre pasado en un suburbio de la capital mexicana, luego de ser reportados como desaparecidos.

Casi un mes después del hallazgo de los cuerpos de los músicos colombianos, su entorno más cercano sigue pidiendo justicia y protección.

Puede leer: Angie Miller habría identificado a la organización criminal implicada en el asesinato de B King y Dj Regio Clown en México

En una entrevista en el pódcast Más Allá del Silencio, Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clown, habló por primera vez de lo ocurrido y entregó nuevos detalles sobre los días previos al crimen.

La idea de Regio era impulsar a los artistas de su país. Por eso muchas personas se preguntan, ¿por qué le pagaron 1.500 dólares, por qué lo metieron a un hotel de lujo, por qué lo mandaron con escolta? Porque así se trata a un artista, y para nosotros B-King lo era”, explicó Mastracci, al recordar los últimos días de vida de su amigo y del reguetonero.

Los cuerpos de ambos fueron encontrados en septiembre con señales de violencia y un mensaje que apuntaba a un ajuste de cuentas, aunque las autoridades mexicanas no han revelado avances significativos en la investigación.

Mastracci aseguró que Regio Clown y B-King viajaron a México para promover su carrera. “Regio no se iría de fiesta sin avisar. Sabía que algo malo había pasado”, comentó, al insistir en que su amigo no tenía relación con negocios ilícitos.

Querían más fama, más poder y se fueron a hacer un negocio”, relató Mastracci, antes de aclarar: “Mi negocio con ellos era exclusivamente artístico”. Según su testimonio, el objetivo de los artistas era ganar visibilidad internacional.

El amigo del DJ fue enfático en rechazar los rumores que asocian a Regio Clown con redes de narcotráfico: “No merecían morir como murieron, de verdad. Pero de que estaban en algo raro, estaban en algo raro. Nunca hubo una llamada, nunca hubo un rescate. Simplemente desaparecieron y los mataron”, concluyó.

Mastracci también aseguró que tanto él como otras personas cercanas a los artistas se encuentran escondidas por miedo a ser blanco de los agresores.

“Uno siempre escucha cosas”, dijo, recordando que B-King y su equipo planeaban quedarse en México. “Los planes de B-King y Camilo Mánager se querían quedar en México porque querían impulsar su carrera, porque querían vivir un poco más. Yo no estaba de acuerdo, yo no estaba de acuerdo con que ellos se quedaran aquí en México”.

Por su parte, Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, había dicho que solicitó asilo político tras recibir amenazas posteriores al doble homicidio.

Relacionado: Con un mensaje y señales de violencia, así fueron encontrados los cuerpos de B-King y Regio Clown en México

Temo por mi vida, estoy escondido desde que se supo lo de la muerte. Yo siempre di la cara, fui quien interpuso la denuncia y hablé con los medios, pero ahora tengo mucho miedo”, expresó Gallego a W Radio.

Solo confío en la Fiscalía de México. En los pueblos pequeños hay demasiada corrupción”, afirmó.

Gallego reveló que solicitó apoyo al Gobierno de Colombia para gestionar su asilo político, pues asegura que no cuenta con los recursos suficientes para salir de México. “Un angelito me está colaborando con hospedaje y alimentación, pero yo debía regresar a Colombia el miércoles pasado y no lo hice por miedo”, agregó.

Amplíe la noticia: “Estoy escondido y pidiendo asilo político”: mánager de B King asegura que no regresará a Colombia por temor a su vida

Durante la entrevista, el mánager rechazó versiones que vinculan a B-King con redes criminales y aseguró que el reguetonero solo se dedicaba a la música. “No tenía nexos con narcotráfico, eso es falso”, sostuvo.

Finalmente, Gallego pidió protección internacional y recalcó que seguirá oculto hasta que logre establecerse en un país seguro.

Utilidad para la vida