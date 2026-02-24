Inseguridad no da tregua en Bogotá: alcalde municipal fue atacado a disparos en plena vía; este es su estado de salud

En medio del estupor que persiste en Bogotá tras el caso de presunto secuestro extorsivo que sufrió Diana Ospina, este martes se conoció que un alcalde municipal que se encontraba de visita en la capital fue víctima de un aparente intento de hurto que terminó en un ataque a disparos.



Se trata de Nixon López, alcalde del municipio de Ospina, en Nariño, quien resultó lesionado por un arma de fuego en medio de un aparente atraco. Las primeras versiones indican que el mandatario se encontraba hospedado en inmediaciones de Corferias y habría sido estudiado por delincuentes tras retirar una suma de dinero.

“Esta persona fue abordada en vía pública por un delincuente quien, al parecer, mediante la modalidad de atraco pretendía hurtar a esta persona”, explicó la Policía de la ciudad. El hecho se presentó sobre las 10:20 de la mañana en el barrio El Recuerdo de la localidad de Teusaquillo. Según las autoridades, durante el forcejeo el mandatario fue lesionado y trasladado de manera inmediata a un centro asistencial. Por ahora, su pronóstico es estable. “La Policía Nacional adelanta todas las labores investigativas y recolecta todo el material de cámaras de seguridad con el fin de lograr la plena identificación y captura del responsable de este hecho”, explicó la institución.

Zozobra en la capital

El caso se conoce mientras en la capital persiste la zozobra por el caso de Diana Ospina, quien durante más de 14 horas estuvo desaparecida tras salir de la discoteca Theatron, en Chapinero. Ahora, videos de cámaras de seguridad revelan el recorrido de dos taxis y el momento exacto en que fue interceptada a pocos metros de su vivienda.