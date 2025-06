De la extrema derecha a Dubái: las “hipótesis que no se pueden descartar” que Petro ha expuesto en atentado a Miguel Uribe

En uno de sus primeros mensajes, Petro sugirió que no podía descartarse que el atentado proviniera de sectores de la extrema derecha interesados en sabotear al Gobierno y a su frustrada propuesta de consulta popular .

Aunque las causas del atentado aún se encuentran bajo investigación, su gravedad es incuestionable. Como también señaló Fajardo, se trata de un hecho que exige la atención directa, decidida y responsable del presidente Gustavo Petro . En un contexto marcado por la incertidumbre y la desinformación, el país reclama una voz serena, coherente y con información verificada. Lo que no necesita, como en efecto ha ocurrido, es una seguidilla de mensajes cargados de hipótesis sin sustento que solo aumentan la confusión colectiva.

Sergio Fajardo advirtió recientemente que Colombia atraviesa “la situación más complicada en términos de democracia en muchos años”, y no le falta razón. El atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay sacudió al país hasta sus cimientos. Para los adultos mayores, el hecho evocó las épocas más oscuras del conflicto armado, cuando este tipo de ataques eran frecuentes. Para la generación más joven, en cambio, esta pudo haber sido su primera aproximación a la violencia política, si es que ese fue el móvil, un escenario que parecía superado, pero que hoy vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública .

El ministro del Interior, Armando Benedetti , lanzó ataques en redes contra la candidata presidencial Vicky Dávila y el expresidente Álvaro Uribe: “Estamos ante malas horas para el país, de las peores”, escribió en un mensaje interpretado como combustible en medio de la crispación nacional. Más tarde, añadió: “@VickyDavilaH y una hipótesis de las investigaciones hoy dicen que hay unos planes de estructuras delincuenciales bien fuertes, y que el atentado contra @MiguelUribeT no sería el primero ni el único. Y todavía hay unos que solo quieren buscar likes insinuando responsabilidades y alejándonos de la verdad. No han estado a la altura de los hechos ”.

Sin embargo, el presidente no solo ha difundido sus propias conjeturas, sino que también ha amplificado contenidos de terceros que refuerzan su narrativa. En uno de los mensajes que compartió con sus millones de seguidores se lee: “Memoria histórica, hermanos colombianos: ¿qué fuerza histórica ha asesinado a los líderes políticos de su país? Por favor, no caigan, una vez más, en la trampa de los dueños del país: sembrar caos para estigmatizar a las verdaderas fuerzas democráticas y vitales de Colombia”.

Las reacciones no se hicieron esperar. El exfiscal Francisco Barbosa, señaló: “ Esto ya es delirante. Mientras el doctor Miguel Uribe se aferra a la vida, el presidente de la República, que era el responsable directo de su seguridad, responsabiliza al Congreso por su intento de asesinato”.

“Le informo al expresidente de la República César Gaviria que una de las hipótesis aún no rechazadas del atentado al senador Miguel Uribe Turbay es que provenga de un grupo con capacidad de matar, enemigo del gobierno y de la consulta popular . Si no, ¿por qué amenazan a hijos de miembros del gobierno y los míos propios?”, escribió Petro.

Lejos de apaciguar los ánimos, Petro ha insistido en que es su “responsabilidad” compartir la información que tiene disponible, aunque esta consista, según sus propias palabras, en “hipótesis, muchas y diferentes”. Y agregó: “No me gusta, y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel. He observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz”.

En cuestión de días, el presidente ha vinculado a la extrema derecha, al narcotráfico internacional e incluso a una supuesta “junta del narcotráfico con asiento en Dubái” como posibles responsables. “Los asesinos buscan que nos matemos entre nosotros, debilitar el Estado y avanzar sobre sus controles a la economía ilícita”, dijo, insistiendo en que quienes estarían detrás del atentado son personas a las que él ya ha señalado públicamente y ha intentado llevar ante la justicia.

En medio de todo, el presidente afirma que su vida también está en riesgo y que su “cabeza ya tiene precio”. El mandatario dejó claro que irá hasta las últimas consecuencias en la investigación por el atentado al senador.

“Todos los protocolos de investigación al máximo nivel con la más alta calidad profesional, trabajando en equipo, se tienen que concentrar a partir de ahora en descubrir quién es el asesino intelectual, no debe haber recurso que se escatime, ni un solo peso, ni un solo tiempo de energía para encontrar al culpable intelectual”, dijo.

Por ahora, el país espera información verificada y de teorías de complot sin evidencia. La tragedia que hoy enluta a una familia y estremece a una nación no debería ser el insumo de discursos polarizantes ni de especulaciones.