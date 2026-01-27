x

¿Se acabarán las llamadas desde las cárceles? Bloqueo de señal comenzará esta semana

En varios centros penitenciarios comenzará a aplicar esta medida para combatir la extorsión y la criminalidad. El anuncio se hizo en medio de la entrega de nueva dotación a integrantes del Inpec.

    Desde la cárcel La Modelo, en Bogotá, el ministro de Justicia hizo el anuncio sobre la medida que aplicará en tres centros penitenciarios de máxima seguridad. Foto: Colprensa-John Paz.
    El Inpec recibió nueva dotación para el cumplimiento de funciones de custodia, vigilancia y control. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

El ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, ordenó el bloqueo efectivo e inmediato de señales celulares en las cárceles de Cómbita, Valledupar y La Dorada como medida de choque contra la extorsión y la criminalidad que se coordina desde el interior de los centros de reclusión.

Durante la entrega de dotación de seguridad al personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la cárcel La Modelo, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que “no puede ser posible que existiendo tanta tecnología, el único lugar del mundo donde no funcionan los bloqueadores de señal sea Colombia”.

El Inpec recibió nueva dotación para el cumplimiento de funciones de custodia, vigilancia y control. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

El funcionario explicó que la instrucción fue impartida directamente al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para ejecutar la medida esta misma semana, bajo la premisa de que “no hay tregua” y “no tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas”.

Lea también: Juzgado de Medellín denunció a directivo del Inpec por presuntamente autorizar traslado de Carlos Pesebre en el ‘tarimazo’

El ministro advirtió que la permanencia de los directores de los penales estará condicionada al orden y la legalidad dentro de los establecimientos. “Fiesta que haya de privados de la libertad en un establecimiento de reclusión, director que se va”, enfatizó Idárraga, quien señaló que el Gobierno no tolerará que se naturalice la extorsión ni que este delito se expanda a otros países.

En ese sentido, confirmó que establecerá contacto con autoridades de El Salvador para investigar posibles nexos criminales y determinar responsabilidades, pues consideró inaceptable que el flagelo penitenciario colombiano afecte a Centroamérica.

Sobre la seguridad del personal, el funcionario vinculó la actividad delictiva interna con los ataques contra los guardias. “No puede ser que no haya una conexión entre el delito dentro de la cárcel y el atentado por fuera contra el personal directivo y de custodia”, aseguró. Para mitigar este riesgo, se formalizó una inversión superior a los 15.000 millones de pesos en elementos de protección que incluyen 315 pistolas, 400 chalecos antibalas, 324 camisetas blindadas y 2.000 máscaras de protección.

Idárraga reconoció que, aunque se firmó un acto administrativo para ampliar la prima de riesgo al personal administrativo del Inpec, las herramientas actuales “definitivamente no son suficientes para la situación que hoy afronta en materia de seguridad el personal”.

Siga leyendo: Condenaron al ‘Negro Ober’, el delincuente que desde la cárcel amenazó a una fiscal en un video que se hizo viral

Al concluir, el ministro reiteró que el fin de la comunicación ilícita es el eje de su estrategia: “Si no acabamos con los celulares en las cárceles, esta violencia difícilmente va a cesar”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué hay celulares en las cárceles de Colombia?
Por fallas en los controles, corrupción interna y debilidades tecnológicas en los sistemas de bloqueo.
¿El bloqueo de señal afecta a comunidades cercanas?
La medida busca afectar únicamente el perímetro carcelario, aunque históricamente ha generado debates por posibles impactos externos.
¿Qué delitos se cometen desde prisión?
Principalmente extorsión, estafa, amenazas y coordinación de redes criminales.

Utilidad para la vida