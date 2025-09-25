x

El drama que vivió doña Azucena tras quedar atrapada en su vivienda por caída de un árbol en Bucaramanga

Una adulta mayor de Bucaramanga quedó atrapada en su vivienda tras la caída de un árbol durante un aguacero. Así fue su rescate y los graves daños que dejó la emergencia.

    La señora Azucena Vera, de 71 años, quedó atrapada en su vivienda tras la caída de un árbol por las fuertes lluvias en Bucaramanga. FOTO: Colprensa -Vanguardia- Marco Valencia
Colprensa
hace 6 horas
Azucena Vera, una mujer de 71 años, se encontraba hacia las 4:30 p.m. de este miércoles en su vivienda del barrio Morrorico, ubicada a un costado de la vía nacional de Bucaramanga que conduce a Cúcuta, cuando un gigantesco árbol se desplomó sobre su casa.

“Fue un fuerte estruendo como el que jamás había escuchado y enseguida vi cómo el techo se venía abajo y las ramas del árbol invadían el inmueble, destrozando todo”, relató su hijo, Carlos Ribera.

Las espesas ramas impidieron que doña Azucena pudiera evacuar la vivienda, por lo que tuvo que esperar hasta que llegara la ayuda. La caída le generó una contusión tras recibir el golpe de una de las ramas. De hecho, sus vecinos pensaban que la mujer no estaba en la casa hasta que ingresaron y la encontraron.

Uno de los vecinos que la rescató señaló que “ella estuvo como una hora sola ahí encerrada. Yo llegué y la sacamos. No sabíamos dónde estaba”.

Afortunadamente, la mujer se encuentra estable, aunque sus familiares esperan que sea valorada por un médico debido a que padece hipertensión y problemas cardíacos.

El inmueble sufrió daños aún incalculables en el techo, los enseres, electrodomésticos y demás elementos. Prácticamente, todas las ramas terminaron dentro de la casa. Otras tres viviendas aledañas fueron evacuadas como medida preventiva.

Vía bloqueada y caos vehicular en Morrorico

Más de tres horas permaneció completamente cerrada la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Cúcuta luego de que, en medio de las fuertes lluvias, el gigantesco árbol cayera y bloqueara el tránsito.

Con motosierras y herramientas especializadas, el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga trabaja en la remoción del tronco para restablecer la movilidad.

La caída del árbol también causó daños en la red eléctrica, al derribar cables de un poste cercano a la vivienda afectada. Personal de la Electrificadora de Santander también se encuentra en la zona.

Mientras tanto, el paso vehicular sigue cerrado, y peatones y motociclistas arriesgaron sus vidas al intentar cruzar por debajo del tronco caído. El caos vehicular es generalizado, ya que vehículos de carga, de pasajeros y particulares permanecen atascados.

El director de Bomberos de Bucaramanga, Diego Rodríguez, indicó que al lugar se desplazó una máquina contra incendios y una camioneta de apoyo con personal especializado, con el objetivo de atender la emergencia y restablecer la movilidad.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y evitar transitar por la zona mientras se realizan los trabajos de remoción del árbol.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

¿Qué le pasó a la mujer atrapada en Bucaramanga?
Una adulta mayor de 71 años sufrió contusión leve tras quedar atrapada cuando un árbol cayó sobre su vivienda. Fue rescatada por vecinos y está estable.
¿Por qué cayó el árbol en Bucaramanga?
El desplome se dio en medio de fuertes lluvias que azotaron la ciudad y debilitaron la estructura del árbol.
¿Qué vías se vieron afectadas por el árbol caído?
La vía nacional Bucaramanga–Cúcuta estuvo cerrada más de tres horas, generando caos vehicular en Morrorico.

Temas recomendados

Desastres naturales
Inundaciones
Vivienda
Emergencias
Lluvias
Familia
Historia
Desastre forestal
Colombia
Bucaramanga
