EXCLUSIVO | Capturaron a falso heredero del Grupo Gilinski que al parecer estafó a varios empresarios

Luego de las denuncias publicadas por EL COLOMBIANO, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) capturó a un falso heredero del grupo empresarial Gilinski, quien al parecer estafó a varias personas en Medellín y Barranquilla, presuntamente embaucándolos con el prestigio social de su apellido.
Se trata de un negociante de Medellín, que hasta el 28 de julio de 2022 usó su nombre de nacimiento, Andrés Felipe Restrepo Coronado, y en esa fecha decidió cambiar de identidad y comenzar a llamarse Felipe Gilinski Coronado.
El implicado, de 27 años de edad, al parecer no tiene ningún vínculo de sangre con el famoso conglomerado corporativo de raíces judías y lituanas, que gerencia importantes compañías como Yupi, Rimax, Nutresa, el Banco GNB Sudameris y la revista Semana.
Su Registro Civil de Nacimiento (N° 98031462509) detalla que nació en Medellín el 14 de marzo de 1998, su madre es Piedad Yaneth Coronado Álvarez y su padre Pablo Alexánder Restrepo Gallego.
Sin embargo, acudió a la Notaría Séptima del Círculo de Medellín y solicitó el cambio de identidad, de acuerdo con la Escritura Nº 2090, conocida por este diario.