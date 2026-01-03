Captura de Nicolás Maduro: Petro ordenó despliegue del Ejército colombiano en la frontera

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el despliegue del Ejército Nacional en la zona fronteriza con Venezuela, luego de que trascendiera que las Fuerzas Militares de Estados Unidos realizaron un operativo en el vecino país para capturar al presidente Nicolás Maduro.
El anuncio fue realizado por el mandatario a través de la red social X, en la que señaló que el despliegue fue ordenado luego de un consejo de seguridad realizado a las 3:00 de la mañana de este sábado 3 de enero.
En contexto: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro
“Se despliega la Fuerza Pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela”, expresó el mandatario colombiano.
Entre tanto, Petro rechazó lo que calificó como “agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina” y señaló que Colombia estaría buscando convocar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar la situación.