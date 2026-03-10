A prisión Camilo Gómez, exfuncionario de Petro vinculado a red ilegal de ‘Papá Pitufo’

Por solicitud de la Fiscalía, un juez impuso la medida de aseguramiento en centro al excandidato al Senado de la República, Freddy Camilo Gómez Castro, en el marco de la investigación por sus presuntos vínculos con la red de contrabando al mando de Diego Marín, alias Papá Pitufo.
Según el proceso, Gómez Castro sería el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, y de realizar acercamientos con uniformados de la POLFA con el propósito de que influyeran desde sus cargos los intereses criminales de Marín Buitrago. Adicionalmente, habría recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos.