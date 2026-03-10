A prisión Camilo Gómez, exfuncionario de Petro vinculado a red ilegal de ‘Papá Pitufo’

Por solicitud de la Fiscalía, un juez impuso la medida de aseguramiento en centro al excandidato al Senado de la República, Freddy Camilo Gómez Castro, en el marco de la investigación por sus presuntos vínculos con la red de contrabando al mando de Diego Marín, alias Papá Pitufo. Según el proceso, Gómez Castro sería el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, y de realizar acercamientos con uniformados de la POLFA con el propósito de que influyeran desde sus cargos los intereses criminales de Marín Buitrago. Adicionalmente, habría recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular. Gómez no aceptó los cargos. El político habría hecho parte de una estructura que, a cambio de dinero, gestionaba favores y contactos con funcionarios públicos para facilitar el ingreso, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando en el país, presuntamente al servicio de la red que lideraría ‘Papá Pitufo’. “Presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”, señaló la Fiscalía. La relación entre el excandidato y el contrabandista habría empezado años atrás. El ente acusador tiene registros de reuniones en Cartagena donde compartieron cenas, consumo de licor y reuniones privadas en restaurantes exclusivos. Las imágenes y grabaciones evidenciarían una relación frecuente y cercana.

En audios obtenidos por un agente encubierto de la Fiscalía, se escucha al excandidato describir el nivel de confianza que tenía con el contrabandista. “El man (‘Pitufo’) me tiene confianza, huevón. Yo entro a sus casas. ¿Sabe una cosa? Cuando yo necesito carro, el man llega y me los pone”, se escucha decir a Gómez en una de las grabaciones. La Fiscalía sostiene que el exaspirante al Senado habría alertado a Marín sobre movimientos y nombramientos dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que podrían afectar las operaciones de contrabando. Incluso le habría compartido detalles sobre el avance de indagaciones en su contra, lo que permitiría anticipar acciones de las autoridades.

Relación con Gustavo Petro