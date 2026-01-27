Así habría desaparecido dinero del patrimonio de Carlos Ramón González: faltan $6.000 millones

Carlos Ramón González, cercano a Gustavo Petro, y quien se encuentra actualmente involucrado en el presunto desfalco a la UNGRD, en el 2024 contaba con una fortuna que estaba valorada en $12 mil millones; no obstante, en un documento de la Fiscalía que se conoció, se evidencia que actualmente su patrimonio es de unos 6.500 millones de pesos. ¿Qué pasó con el dinero restante que tenía? González, quien fue en su momento director del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en los últimos años ha venido llevando a cabo unos cambios significativos en el patrimonio que acumuló durante su paso como contratista y financiador de figuras políticas, especialmente dentro de su antiguo partido, Alianza Verde.

Además, González es acusado de ser una de las personas que habría orquestado uno de los escándalos más grandes del Gobierno Petro: el robo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según revelado El Tiempo, desde septiembre de 2024 González comenzó a modificar su patrimonio. En ese momento, su fortuna estaba estimada en cerca de 12.000 millones de pesos, de acuerdo con la declaración de renta que presentó ante la Dian, movimientos que se producen justo antes de que la Fiscalía lo citara a audiencia de imputación sobre este caso. Particularmente, así como lo documentó en su momento. El Tiempo, González comenzó a desprenderse de participaciones en apartamentos de alto valor y otros bienes, transfiriéndoselos a familiares suyos. Años después, ahora, con la presentación formal del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, se reveló que su patrimonio habría disminuido cerca de un 50 %.

El escrito de acusación

La gestión de González en este caso habría sido la que hoy lo tiene en Managua como asilado político, luego de huir a Nicaragua. En el documento judicial en el que se afirma que Carlos Ramón habría instrumentado a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, para direccionar contratos millonarios a los entonces presidentes del Senado, Ivan Name, y de la Cámara, Andrés Calle, con el fin de asegurar apoyos legislativos al Gobierno, se consigna que el patrimonio del hoy prófugo asciende a unos 6.500 millones de pesos. ¿Y los otros 6.000 millones de pesos restantes que había reportado previamente? Según confirmó El Tiempo,en septiembre del año pasado, en la Notaría Primera de Floridablanca (Santander), González y su esposa, Luz Dana Leal, vendieron un apartamento de lujo ubicado en El Chicó, Bogotá, por 675 millones de pesos a la abogada Tania América González Millares, hija del exdirector del Dapre. Su esposa Luz Dana Leal, además, figura como compradora de la participación de González en otra propiedad de alto valor, ubicada en la carrera 19A con calle 107,en el norte de Bogotá, por un monto de 550 millones de pesos. Aunque su participación en diferentes firmas permanece, al menos formalmente, intacta, fuentes le señalaron aEl Tiempo que González a realizar otros movimientos patrimoniales antes de que la Fiscalía lo imputara y se le restringiera la salida del país.

Los movimientos de su familia