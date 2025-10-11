Tren de Aragua le pidió a Petro sumarse a la ‘paz total’

El grupo criminal Tren de Aragua ha mostrado su intención de sumarse al proyecto de ‘paz total’ promulgado por el presidente Gustavo Petro, así lo han hecho saber a través de una carta enviada al jefe de Estado. La carta es firmada por Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido con el alias de Larry Changa, uno de los cofundadores y líderes originales del Tren de Aragua, una de las bandas delincuenciales más importantes de Venezuela que ha trascendido a América Latina y que ha sido catalogada por Estados Unidos como una organización terrorista. Lea también: Cabecilla del Tren de Aragua en Chile murió al caer de un edificio en Sabaneta, Antioquia, cuando lo iban a capturar En ese documento, Larry Changa reconoce una presencia del grupo criminal en territorio colombiano y pide la “apertura de un proceso exploratorio de paz”. El TDA estaría buscando una desmovilización con ayuda de las autoridades colombianas.

Las peticiones del Tren de Aragua al gobierno de Gustavo Petro

El cofundador del Tren de Aragua le pide a la Oficinal del Alto Comisionado para la Paz y al Gobierno de Gustavo Petro iniciar diálogos, además de que se suspendan las órdenes de extradición que existan en su contra.

Además, Larry Changa pide ser designado gestor de paz, esto “con el fin de facilitar acercamientos y construir una ruta viable de desmovilización”. El cabecilla del TDA menciona como antecedente los diálogos que se han establecido con agrupaciones paramilitares como el Clan del Golfo y excabecillas de las AUC como Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez alias Macaco.

Esta es la carta que le envió Larry Changa al gobierno de Gustavo Petro pidiendo ingresar a la ‘paz total’. Foto: @Melquisedec70

¿Una negociación con el potencial brazo armado internacional de Maduro?

A pesar de que el Tren de Aragua se estaría debilitando en Venezuela, su presencia en varios países de Latinoamérica mantienen las alertas sobre esta organización al margen de la ley. Prueba de la expansión del TDA en el continente, según un informe de la ONG InSight Crime, fue lo ocurrido en Chile en donde las autoridades de ese país señalan el asesinato de una autoridad judicial por órdenes del régimen de Maduro. “El caso que tenemos es el del fiscal chileno que dijo que la muerte de Ojeda, que es un disidente militar que escapó de Venezuela, fue asesinado en Santiago de Chile. Fue ejecutado por el Tren de Aragua bajo las órdenes de Diosdado Cabello”, declaró meses atrás ante EL COLOMBIANO Jeremy McDermott, cofundador y codirector de esta oenegé.