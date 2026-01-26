“No se trata de desarrollar una narrativa ideológica”: los consejos que César Gaviria le dio a Petro antes de su encuentro con Trump

Previo al encuentro que el próximo 3 de febrero sostendrán los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el exmandatario César Gaviria le envió una carta al jefe de Estado colombiano sobre algunas recomendaciones en su visita a la Casa Blanca.

En un documento de más de 4 páginas, el jefe natural del Partido Liberal y quien presidió a Colombia entre 1990 hasta 1994 le reiteró al actual mandatario la importancia de su encuentro con el líder estadounidense.

“Usted representará a la nación en su conjunto en su reunión con el presidente Trump, y tiene claro que en la actual coyuntura no se trata de desarrollar una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal con él”, le expresó Gaviria a Petro.

En la carta, el expresidente le recomendó a Petro actuar con franqueza y “sentido de Estado”, además de recordarle que la diplomacia debe ejercerse mediante mensajes consistentes y objetivos verificables, evitando las confrontaciones públicas, el uso de redes sociales, los “discursos callejeros” o un “tono mesiánico”.

Para el exmandatario, el líder izquierdista debe dejar atrás posturas que en el pasado fueron percibidas como deliberadamente anti-norteamericanas.

“Las consideraciones de hoy deben distar radicalmente de aquellos momentos en los que su postura frente a Estados Unidos se vio condicionada por una visión ideologizada, lo cual derivó en una actitud antinorteamericana que resultó costosa para el país”, subrayó el jefe natural del Partido Liberal en la actualidad.