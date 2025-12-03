Centro Democrático definió que Andrés Forero encabezará lista al Senado, ¿quiénes le siguen?

A pocos días que se cierre el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones de las curules en el Congreso, el Centro Democrático ya definió quién encabezará su lista cerrada. Se trata de Andrés Forero, quien desde el 2022, es Representante a la Cámara por Bogotá de este partido político.
Las elecciones tendrán lugar el 8 de marzo del próximo año, y será una jornada clave para determinar como quedarán los balances entre los partidos políticos y diferentes corrientes ideológicas en el Congreso de la República.
El Centro Democrático, que ha sido clave en la oposición al gobierno de Gustavo Petro, es uno de los movimientos que más relevancia tiene dentro de estas contiendas.
Es por ello, que los nombres para el listado de aspirantes al Senado toman tanta relevancia en esta puja electoral. Andrés Forero, actualmente Representante a la Cámara por Bogotá, ocupará el primer escandio y liderará la lista. A él, le siguen Rafael Nieto Loaiza, Margarita Zuleta, Hernán Cadavid y Julia Correa Nuttin.