De la Corte al gabinete Petro: los retos de César Julio Valencia en el Ministerio de Justicia

Luego de dos semanas en que el puesto de ministro de Justicia estuviera abierto con una vacante, se delegó a César Julio Valencia Copeta como sucesor de Eduardo Montealegre. Sin embargo, este Ministerio, en lo que lleva de gobierno el presidente Gustavo Petro, ha tenido cuatro cambios en su mandato. ¿Este será el definitivo?
Tras una salida veloz del exministro Eduardo Montealegre, que justo un día antes de su salida, desde China, había anunciado su completo apoyo por la realización de un proyecto de ley que convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente, el país quedó sin ministro de Justicia.
Y es que este no es un cargo menor. Su importancia va desde la responsabilidad en la construcción de lazos cercanos con la rama judicial, hasta con el cumplimiento de la ‘paz total’, que tanto ha buscado el gobierno alcanzar.
Su nombre ya había sonado durante este año. Justamente, al expresidente de la Corte, César Julio Valencia, a comienzos del 2025 en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lo condecoró con la Cruz de Boyacá en el Grado de Caballero.