Interpol emite Circular Roja para localizar a Zulma Guzmán, implicada en el envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá

Con una Circular Roja de Interpol, la Policía solicitó ayuda de las autoridades de 196 países para localizar y detener a una mujer sospechosa de asesinar a dos niñas con frambuesas envenenadas en Bogotá.

La perseguida fue identificada como Zulma Guzmán Castro, quien habría coordinado el envío de las frutas contaminadas con talio, el pasado 5 de abril, a la vivienda en la cual ocurrió la tragedia.

Tal cual se reportó ampliamente en aquel entonces, a una casa del barrio Rosales, en el norte de la capital, llegó el día anterior un domicilio con una caja de regalo con frambuesas achocolatadas.

En el sitio había tres colegialas, a cargo de un joven de 21 años (hermano mayor de una de ellas), jugando a cocinar galletas. Cuando llegaron las frutas, las consumieron y horas más tarde comenzaron a sentirse mal, por lo que las cuatro personas fueron hospitalizadas en la Fundación Santa Fe.