Interpol emite Circular Roja para localizar a Zulma Guzmán, implicada en el envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá

La mujer, que en principio habría viajado a Argentina, al parecer coordinó la encomienda con los alimentos llenos de talio.

  • Interpol tiene presencia en 196 países, que ahora cuentan con la Circular Roja en contra de la sospechosa. FOTO: CORTESÍA DE INTERPOL.
    Interpol tiene presencia en 196 países, que ahora cuentan con la Circular Roja en contra de la sospechosa. FOTO: CORTESÍA DE INTERPOL.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 6 horas
bookmark

Con una Circular Roja de Interpol, la Policía solicitó ayuda de las autoridades de 196 países para localizar y detener a una mujer sospechosa de asesinar a dos niñas con frambuesas envenenadas en Bogotá.

La perseguida fue identificada como Zulma Guzmán Castro, quien habría coordinado el envío de las frutas contaminadas con talio, el pasado 5 de abril, a la vivienda en la cual ocurrió la tragedia.

Tal cual se reportó ampliamente en aquel entonces, a una casa del barrio Rosales, en el norte de la capital, llegó el día anterior un domicilio con una caja de regalo con frambuesas achocolatadas.

En el sitio había tres colegialas, a cargo de un joven de 21 años (hermano mayor de una de ellas), jugando a cocinar galletas. Cuando llegaron las frutas, las consumieron y horas más tarde comenzaron a sentirse mal, por lo que las cuatro personas fueron hospitalizadas en la Fundación Santa Fe.

El 5 de abril falleció Emilia, una de las menores de edad; y la segunda, Inés, a los cuatro días. La otra adolescente y el adulto sobrevivieron con secuelas.

En un principio hubo confusión sobre lo ocurrido, y se pensaba que las muertes tenían que ver con la ingesta accidental de masa para hacer galletas.

Sin embargo, tres semanas después, el Instituto de Medicina Legal presentó el resultado de las necropsias, revelando que perecieron por “intoxicación aguda por talio”, y que esta sustancia fue adherida de manera intencional a las frambuesas.

Sobre la sospechosa, Zulma Guzmán, las indagaciones preliminares señalan que luego de las muertes viajó a Argentina y posteriormente a Europa.

El motivo del doble homicidio se desconoce hasta ahora, pero los investigadores analizan la hipótesis de que esa mujer tuvo una relación afectiva en el pasado con el papá de las niñas.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Niño de dos años murió luego de tomarse un veneno que estaba en la botella de una gaseosa en Urabá.

