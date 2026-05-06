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Condenan a 21 años de prisión a otro implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

Se trata de Harold Daniel Barragán Ovalle, séptimo capturado por este caso.

  • Harol Daniel Barragán fue condenado por el magnicidio de Miguel Uribe. Foto: Colprensa y captura de video
    Harol Daniel Barragán fue condenado por el magnicidio de Miguel Uribe. Foto: Colprensa y captura de video
hace 40 minutos
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Otra decisión judicial fue tomada sobre el magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, atacado a balas el 7 de junio de 2025. En las últimas horas, un juez penal especializado de Bogotá avaló el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Harol Daniel Barragán Ovalle, uno de los implicados en la planeación del crimen.

Como resultado de la negociación, Barragán Ovalle aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado. Con ello, fue condenado a una pena de 21 años y 4 meses de prisión.

En desarrollo.

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