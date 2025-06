Revelan confesión del sicario que atentó contra Miguel Uribe: “fue el jefe de la olla por 20 millones”

“A mí me iban a matar en esa vuelta”, declaró el menor, convencido de que quienes lo enviaron sabían que no saldría con vida. Relató que tras disparar varias veces contra Uribe habría sido abandonado por sus cómplices en medio del caos. EL COLOMBIANO estuvo en el barrio del joven sicario y comprobó que se trata de una zona común y corriente de Bogotá pero azotada por la venta y consumo de drogas. Cerca de la casa del menor, cruzando la ribera de un humedal existe una olla que se dedica a este tipo de delitos. De hecho, fuentes de la zona le dijeron a este diario que allí existe una organización de tráfico y un gran jefe con un alias que algunos conocen.

Según su testimonio, tras escuchar los gritos de los testigos que se encontraban en el barrio Modelia, sus cómplices lo dejaron a su suerte.

Solo quedó él, corriendo con la pistola en la mano. Este hecho lo había comentado la fiscal general, Luz Adriana Camargo, horas después del atentado. “Hay temas que a mí me resultan llamativos, que el sicario no se desplazara en una moto, que es lo que normalmente sucede; que el sicario estuviera a pie, a mí me llama mucho la atención”.

El joven explicó que, en medio del caos que se desató tras accionar el arma Glock de calibre 9 milímetros, le habría dicho a los investigadores que “iba aturdido y lleno de adrenalina”. Incluso no se dio cuenta de que le habían disparado la pierna.

El presidente Gustavo Petro había anticipado otro detalle días atrás, cuando aseguró que el joven habló con ocupantes de una camioneta y, en medio de la espera, usó su celular para pedir que le consignaran por Nequi 3.500 pesos. De acuerdo con la investigación, ese dinero lo habría gastado en un helado. Y es que el joven rondó durante más de cuatro horas cerca de la zona del parque donde se perpetró el atentado.