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Llegó a la Corte Martha Peralta tras ser obligada a asistir a indagatoria

La senadora es investigada dentro del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

  • Senadora Martha Peralta. Foto: Colprensa
    Senadora Martha Peralta. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 45 minutos
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La senadora Martha Peralta llegó este jueves a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria, luego de que la magistrada Cristina Lombana ordenara su conducción tras dos aplazamientos de la diligencia.

A su llegada al alto tribunal, la congresista defendió su actuación y aseguró que siempre ha atendido los llamados de la justicia.

“No es la primera vez que vengo. He venido a todas las citaciones que me han hecho y hoy estoy aquí. Yo siempre he dado la cara, siempre he actuado con transparencia, y he venido a aclarar cualquier duda que tenga la Corte”, afirmó.

La orden de conducción había sido emitida con el objetivo de garantizar su asistencia a diligencia judicial. Sin embargo, Peralta insistió en que ha colaborado de manera permanente con el proceso y que su presencia ante la Corte ratifica su disposición de responder por los hechos que son materia de investigación.

En desarrollo.

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