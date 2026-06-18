Llegó a la Corte Martha Peralta tras ser obligada a asistir a indagatoria

La senadora Martha Peralta llegó este jueves a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria, luego de que la magistrada Cristina Lombana ordenara su conducción tras dos aplazamientos de la diligencia.

A su llegada al alto tribunal, la congresista defendió su actuación y aseguró que siempre ha atendido los llamados de la justicia.

“No es la primera vez que vengo. He venido a todas las citaciones que me han hecho y hoy estoy aquí. Yo siempre he dado la cara, siempre he actuado con transparencia, y he venido a aclarar cualquier duda que tenga la Corte”, afirmó.