Quedó definido el cronograma y dinámica del empalme entre el gobierno Petro y Abelardo De la Espriella, ¿hasta qué día va?

El proceso de transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el del presidente electo, Abelardo De la Espriella, ya tiene hoja de ruta. Este viernes, tras la primera reunión de las comisiones de empalme, ambos equipos definieron el cronograma que seguirá la entrega de información y el acompañamiento entre las dos administraciones.

Como parte del cronograma, el próximo 7 de julio se instalarán las comisiones sectoriales, mientras que entre el 10 y el 21 de julio el gobierno entrante recibirá, analizará y procesará la información entregada por la administración saliente.

Posteriormente, entre el 24 y el 27 de julio se resolverán las dudas y se realizarán las aclaraciones necesarias, con el objetivo de dar por terminado el proceso el 31 de julio.

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Además, se estableció que las comisiones nacionales de empalme se reunirán dos veces por semana, los martes y los viernes, para hacer seguimiento al avance de la transición.

En la primera reunión participaron los coordinadores de ambos equipos: el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

También asistieron integrantes de las comisiones como María Isabel Ocampo, Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera y Carolina Restrepo, así como funcionarios del gobierno saliente, entre ellos Hollman Morris, gerente de RTVC.

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Al finalizar el encuentro, Restrepo explicó que los integrantes de los equipos de empalme firmaron un compromiso mediante el cual dejan claro que su participación en este proceso no implica que vayan a ocupar cargos en el próximo gobierno.

“Son personas técnicas, voluntarias y comprometidas, que le están aportando al futuro del país. Eso no significa que necesariamente vayan a ser ministros o hagan parte del Gobierno después del 7 de agosto”, afirmó el electo vicepresidente Restrepo.

Otro de los acuerdos alcanzados fue que todas las reuniones de las comisiones nacionales de empalme serán grabadas, transmitidas por redes sociales y acompañadas de actas públicas, como parte de las medidas de transparencia del proceso.