¿Error o maniobra? Cédula de Daniel Quintero aparece como “cancelada por muerte” en la Procuraduría

En la página web de consulta de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, la cédula de Daniel Quintero aparece registrada con el estado “cancelada por muerte”, según el sistema público de verificación de la entidad.
La información se obtiene al ingresar el número de identificación de Quintero en el portal oficial de antecedentes disciplinarios, donde el sistema arroja esa información.
EL COLOMBIANO verificó directamente en la página oficial de la Procuraduría y constató que, al consultar la cédula del exalcalde, la base de datos muestra el siguiente mensaje: “INFORMACIÓN NO DISPONIBLE POR VIGENCIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD SEGÚN REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL REGISTRA –CANCELADA POR MUERTE–”.