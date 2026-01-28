¿Error o maniobra? Cédula de Daniel Quintero aparece como “cancelada por muerte” en la Procuraduría

En la página web de consulta de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, la cédula de Daniel Quintero aparece registrada con el estado “cancelada por muerte”, según el sistema público de verificación de la entidad. La información se obtiene al ingresar el número de identificación de Quintero en el portal oficial de antecedentes disciplinarios, donde el sistema arroja esa información. EL COLOMBIANO verificó directamente en la página oficial de la Procuraduría y constató que, al consultar la cédula del exalcalde, la base de datos muestra el siguiente mensaje: “INFORMACIÓN NO DISPONIBLE POR VIGENCIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD SEGÚN REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL REGISTRA –CANCELADA POR MUERTE–”.

No obstante, la situación se dio a conocer inicialmente a través de redes sociales. Uno de los mensajes señaló que “según la base de datos de la Procuraduría, el ciudadano Daniel Quintero Calle no tiene asuntos pendientes porque en la Registraduría aparece su documento como 'fallecido'”. Además, se plantearon interrogantes sobre el momento en que se hace pública esta información: "¿Maniobras dilatorias? ¿Escape silencioso? ¿Negocios políticos? No sabemos".

Esto se da a conocer en medio de un álgido ambiente político que rodea en estos momentos al exalcalde. Justamente, ayer la Registraduría Nacional rechazó la participación de Quintero en la consulta que se llevará a cabo este 8 de marzo, previa a las elecciones presidenciales. No obstante, desde su candidatura no se rinden aún, y ahora será su esposa la que estaría buscando participar en la consulta del 'Frente por la Vida'. El hecho ha generado suspicacia debido a que evidentemente Daniel Quintero está vivo y activo públicamente, por lo que el registro podría corresponder a un error administrativo o de actualización en las bases de datos oficiales.

Este suceso genera cuestionamientos sobre la consistencia y actualización de la información entre las bases de datos del Estado, en este caso el de la Procuraduría General de la Nación. Hasta el momento, desde la entidad mencionada no se ha emitido un pronunciamiento oficial que aclare si se trata de un error técnico, un cruce defectuoso de información o una situación con implicaciones legales más amplias. No obstante, en la Registraduría Nacional, la cédula del exalcalde de Medellín Daniel Quintero sí aparece vigente.

