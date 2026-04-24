Petro firma decreto en el que nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud

El exalcalde Daniel Quintero aterriza en la Superintendencia de Salud. Su llegada ya quedó en firme con el Decreto 433, firmado este 23 de abril por el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Jaramillo.

El documento fue firmado pese a las críticas de expertos, gremios y sectores políticos que han cuestionado la gestión de Quintero en Medellín como la de varios de sus exfuncionarios que hoy están en estrados judiciales por distintas investigaciones.

La confirmación llega después de días de controversia, intensificados cuando la Presidencia publicó su hoja de vida en el portal de aspirantes a cargos en el Ejecutivo. Desde entonces, el debate no ha bajado de temperatura.

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Quintero asume en reemplazo de Bernardo Armando Camacho, en una Supersalud marcada por la inestabilidad en su dirección y bajo presión creciente.

El cuestionado nuevo superintendente aterriza en un momento crítico: un sistema con varias EPS intervenidas, señales de fatiga financiera y una lupa cada vez más exigente sobre su sostenibilidad.

Además, el superintendente al asumir las responsabilidades legales y administrativas de la Supersalud tendrá que tomar decisiones sobre el presupuesto asignado para esta entidad.

De acuerdo con el Decreto 1477 de 2025 que es el que determina el Presupuesto General de la Nación, para el 2026 Supersalud tiene en sus arcas algo más de 562.000 millones de pesos, de los cuales 369.000 millones fueron ingresos percibidos el año anterior y 193.000 millones tenía como base.

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Además de estos montos, ya en el primer trimestre la entidad ya había informado sobre la recuperación de 8.500 millones de pesos producto de acuerdos de pago con 9 hospitales públicos y 33 IPS.