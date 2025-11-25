x

Fiscal Camargo fue denunciada por presunta omisión en 41 casos de violencia sexual contra mujeres deportistas

La denuncia contra la fiscal Luz Adriana Camargo fue radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

  • La fiscal fue denunciada por una exfuncionaria del IDRD por presunta omisión en denuncias de deportistas de Bogotá por presunto abuso sexual. Foto: Colprensa - John Paz
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, enfrenta una denuncia radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que fue impulsada por la exdirectora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá, Blanca Inés Durán, y presentada por la Fundación Vamos Colectivo.

La acción judicial de la fundación y la exfuncionaria distrital se centra en el manejo de 41 denuncias penales interpuestas por mujeres deportistas en Bogotá que fueron víctimas de abuso sexual, acoso, y violencias basadas en género, según sus denuncias.

Lea también: Condenaron en Antioquia a un hombre que abusó sexualmente de una de sus hermanas y tras ser liberado abusó de la otra

De acuerdo con la denuncia, los presuntos victimarios son personas cercanas a las deportistas como entrenadores, profesores o compañeros y data de casos que habrían sido informados entre el 2021 al 2023.

Sin embargo, frente a las denuncias habría una supuesta falta de celeridad e inactividad institucional. Blanca Durán, quien fue directora del IDRD entre 2020 y 2023, acompañó las 41 denuncias que surgieron en 2022. Desafortunadamente, dos años después de poner los casos en conocimiento de las autoridades, no se conoce la primera acusación formal contra los señalados.

Datos revelados por Vamos Colectivo indican que de esos 41 casos, la Fiscalía solo ha reportado 27, por lo que hay 14 denuncias desaparecidas “del registro oficial”.

De los 27 casos que tienen noticia criminal, solo 8 permanecen activos y los otros 19 fueron archivados o precluidos por causales genéricas como “inexistencia del hecho” o “conducta atípica”.

Ante el panorama, Blanca Durán solicitó a la Comisión de Acusación que se abra una investigación formal contra la fiscal general y que se ordene a la Fiscalía un informe completo y actualizado sobre las denuncias entre 2021 y 2025. También propuso la creación de una unidad especial para investigar violencias en el deporte.

Al día de hoy no hay ningún fallo condenatorio sobre los casos de presunto abuso sexual contra las deportistas, algo que ha dejado a las víctimas en espera de una respuesta. La Comisión de Acusaciones revisará la denuncia contra la fiscal y, en caso de ser pertinente, el proceso podría escalar a la plenaria de la Cámara, el Senado o incluso la Corte Suprema.

Siga leyendo: Fiscal Camargo anunció imputación a exministro Bonilla en medio de cuestionamientos por la lentitud en casos clave

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién denunció a la Fiscal General Luz Adriana Camargo?
La denuncia fue impulsada por la exdirectora del IDRD de Bogotá, Blanca Inés Durán, y presentada formalmente por la Fundación Vamos Colectivo. Fue radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
¿Cuántos casos de violencia sexual están bajo la lupa?
La denuncia se basa en 41 casos de violencia sexual, acoso y violencias de género contra mujeres deportistas en Bogotá. La Fiscalía solo ha reportado 27 de estos, con 19 de ellos archivados o precluidos.
¿Qué propone la denunciante para mejorar la investigación?
Blanca Durán solicitó que se cree una unidad especial dentro de la Fiscalía dedicada exclusivamente a investigar las violencias basadas en género en el deporte y que se entregue un informe completo de los casos.

Utilidad para la vida