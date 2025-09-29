Las denuncias que han rodeado a Víctor de Currea-Lugo, el traductor de Petro cuando pidió a soldados desobedecer órdenes de Trump

El 26 de septiembre, el presidente Gustavo Petro tomó un megáfono y se dirigió hacia la multitud que se tomó las calles de Nueva York para protestar en contra del genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza. “El pueblo, unido, jamás será vencido”, aseguró. Sin embargo, una vez más, el mandatario colombiano parece implicar que el pueblo no incluye a mujeres y feministas.
A su lado estaba Víctor de Currea-Lugo, médico cirujano, analista y ex docente de la Universidad Nacional y Universidad Javeriana. En su historial no solo reposan aquellos títulos universitarios, sino también decenas de denuncias por presunto acoso sexual por parte de sus estudiantes.