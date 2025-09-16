“Hay más incautación porque hay mayor producción de cocaína que antes”: director del Observatorio de Drogas en Indepaz sobre descertificación

En entrevista con EL COLOMBIANO, Salomón Majbub, director del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de Indepaz, analizó el alcance de la descertificación de Estados Unidos a Colombia, los errores históricos en la política de drogas de varios gobiernos y los retos del presidente Gustavo Petro en materia de control de estas economías ilícitas en el país.
Desde el Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de Indepaz, ¿qué cifras o hechos importantes resaltan sobre la lucha antidrogas en el país en los últimos años? ¿Qué retos hay hoy en día?
Desde el 2017 la cifra de cultivos de hoja de coca ha venido en aumento en el país, no es solo una cuestión del gobierno actual, también tienen responsabilidad los dos gobiernos anteriores. Sin embargo, es una realidad que durante el gobierno de Gustavo Petro las incautaciones han tenido cifras que otros gobiernos no. Según el Ministerio de Defensa, desde el 7 de agosto del 2022 al 30 de junio del 2025 se han incautado 2.345 toneladas de cocaína, un 65% más de lo que se venía incautando. No obstante, la incautación es una estrategia engañosa, ya que hay más incautación porque hay mayor producción de cocaína que antes, y terminan las incautaciones siendo funcionales a la regulación del precio de estas sustancias.
En los últimos años, los gobiernos, en materia de lucha contra las drogas, no han cambiado el libreto. Todos han seguido apostando a erradicar de manera forzosa, utilizar la fumigación terrestre con glifosato y reclamar a la Corte que permita la aspersión aérea, ofertar programas de sustitución de cultivos sin ningún tipo de integralidad con la reforma rural o sostenibilidad financiera ni haber transformado las condiciones territoriales de las zonas donde hay producción de coca, marihuana o amapola.
Es decir, las fórmulas han sido las mismas sin obtener ningún tipo de resultados diferentes ni mejores. Por lo tanto, los retos que en esta materia hay hoy día, están en realmente pensar y construir una política de drogas realmente diferente, que apueste a otras estrategias para la reducción, principalmente, de violencias contra las comunidades rurales que dependen de estas economías y están a disposición de reguladores violentos en el territorio como son los diversos grupos armados ilegales y la política prohibicionista de drogas.