“No puede ir Uribe levantándole la mano a otro”: Cabal habla de su precandidatura en las elecciones del 2026

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, en entrevista con el diario El Tiempo, habló sobre la situación política del Centro Democrático, la violencia en Cali y los próximos pasos de su partido de cara a las elecciones de 2026.
En esta, el primer tema que se trató fue la violencia, en la que ella aseguró que en Cali y el Valle del Cauca representa un reto crítico para la seguridad regional. “Es deprimente ver cómo una ciudad próspera queda sumida en la violencia sin límites, todo por cuenta del narcotráfico”, indicó Cabal, señalando zonas como Jamundí y Buenaventura como focos de narcotráfico, corrupción y contrabando.
Le puede interesar: Pese a terrorismo en Amalfi y Cali no cambia política de “paz total”
También explicó que los grupos criminales también afectan la producción agrícola: “Hoy, de nuevo, los grupos ilegales llegan al norte del Valle a poner en jaque toda la producción y comercialización de aguacate Hass, pimentón, frutas y verduras”. Además, mencionó a la banda criminal La Inmaculada como responsable de estos ataques.
Cabal enfatizó que la limitada capacidad de respuesta e inteligencia del Estado para prevenir la criminalidad dificulta contener la expansión del crimen organizado, y advirtió que, si esta avanza, “se traga al país”, planteando así la seguridad como eje central de su propuesta política para el Valle del Cauca y otras regiones afectadas.