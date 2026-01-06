ELN bajó de un bus a cinco policías y los secuestró; estaban sin uniforme

Este martes el ELN secuestró a cinco patrulleros de la Policía en el sector La Llana, Norte de Santander, luego de obligarlos a bajar de un bus de servicio público donde se transportaban tras finalizar su turno navideño de receso con sus familias.

La institución informó que fueron interceptados por personas armadas que los obligaron a descender del vehículo y los llevaron con rumbo desconocido en este sector del municipio de Tibú.

El coronel Jorge Bernal, comandante de Policía en Norte de Santander, confirmó que el hecho ocurrió sobre las 4:30 a.m. de este martes en la vía que conduce al corregimiento de Petrolia cuando tres personas, en motocicletas, detuvieron el bus y obligaron a los uniformados a bajar del mismo.