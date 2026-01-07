En plena emergencia económica y en elecciones, Jaramillo quiere ampliar la planta del MinSalud en 442 cargos: costaría $59 mil millones anuales

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que proyecta la creación de 442 nuevos cargos como parte de su proceso de reorganización institucional y formalización laboral, con un costo anual estimado de $59.403 millones para 2026. Así lo indicó la entidad en respuesta a un derecho de petición presentada por el representante a la Cámara Andrés Forero, del partido Centro Democrático.
“En plena emergencia económica”, en plena crisis sanitaria y en vísperas de elecciones Guillermo Jaramillo quiere crecer la planta del Ministerio de Salud en 442 cargos con un costo anual de $59.403 M”, escribió Forero en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter).