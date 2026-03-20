Emergencia en Facatativá: más de 3.400 personas han sido afectadas por las inundaciones

La ola invernal en el país no ha cesado. Tras las masivas inundaciones en Montería, Córdoba, ahora otra región resulta afectada. Se trata de Cundinamarca, donde en varios municipios las personas tuvieron que pasar la noche sacando agua de sus viviendas debido a las fuertes lluvias de los últimos días.
En medio del agua y la angustia, los habitantes de Facatativá, municipio de Cundinamarca, han pasado días de incertidumbre luego de que el agua entrara a sus viviendas.
EL COLOMBIANO consultó directamente con la Alcaldía de Facatativá sobre las cifras más recientes de las personas afectadas y estableció que un total de 3.470 residentes han resultado damnificados por las inundaciones, lo que corresponde a 647 hogares atendidos en la emergencia.