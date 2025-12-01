Registraduría sale bien valorada en la encuesta Invamer: así es la percepción de los colombianos sobre las instituciones del país

Dentro de la encuesta realizada a una muestra de 3.800 consultados en 148 municipios a nivel nacional, entre ellos 122 municipios pequeños, medianos y grandes, y 26 capitales de departamento, así les fue a las diferentes instituciones del país.

En la encuesta se preguntó sobre la imagen que se tiene respecto a las cortes, la Policía, las Fuerzas Militares, los partidos políticos, entidades de control, empresarios, medios de comunicación, la Registraduría , entre otras instituciones.

En la última encuesta publicada por la firma Invamer seis meses antes de la primera vuelta presidencial y a solo cuatro meses de las elecciones legislativas, se evaluó la favorabilidad de las instituciones que intervienen en la cotidianidad de los colombianos.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la tercera institución con la imagen más favorable del país, con un 67, 7% contra un 24,2 % de imagen desfavorable . La Policía y los empresarios completan el top cinco de las instituciones con mejor imagen en Colombia.

La encuesta Invamer dejó a las Fuerzas Militares como la institución con la mejor imagen en el país. Según los resultados, el 76,6 % de los colombianos tiene una imagen favorable de esta institución, mientras que 17,4 % una percepción desfavorable. Por otro lado, la Iglesia Católica tiene una percepción positiva del 69,3 % contra un 24,2 % de imagen negativa.

A pesar del asedio que ha denunciado el registrador nacional Hernán Penagos, una de las instituciones garante de las elecciones que se avecinan para el 2026 tiene una imagen positiva para los colombianos.

“Pueden asediar a la Registraduría todo el tiempo que sea, pero no vamos a ceder en la defensa de su autonomía e independencia. Es nuestro deber constitucional”, expresó días atrás en un foro el registrador Penagos lanzando un llamado al Gobierno Nacional para que también sea un garante de la seguridad para que se desarrolle unas elecciones con independencia.

Las elecciones del 2026 son uno de los sufragios con más retos logísticos, según ha indicado Penagos. Uno de ellos es la inscripción de 91 grupos significativos de ciudadanos para recoger firmas con miras a candidaturas presidenciales, además de aproximadamente 30 partidos que también participarán en la contienda electoral, algo que implica una presión inédita sobre la capacidad operativa de la Registraduría.

Aunque esos son los desafíos que ha mencionado el registrador nacional, las redes sociales han sido evidencia de otro reto y son las descalificaciones que ha recibido desde el gobierno de Gustavo Petro y el petrismo en contra de la Registraduría.

Muestra de esto fue la pasada consulta del Pacto Histórico celebrada en el mes de octubre en donde sectores afines al Gobierno acusaron a la Registraduría de supuestamente no permitir la participación de los ciudadanos en las votaciones de ese partido, las cuales estuvieron marcadas por una participación menor del 10 % en varios departamentos del país.

“Desastre de la registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía, incumplieron, eran 13.000 puestos y hay 9.000. Pero la gente sale en avalancha a votar por la democracia y la Paz de Colombia”, fue lo que escribió desde su cuenta de X el presidente Petro, algo que en esa ocasión fue desmentido por Penagos.

“Todas y todos los ciudadanos pudieron ejercer su derecho al voto sin ninguna dificultad. Obviamente, hubo afluencia de votantes en unos lugares en específico, cerca de 250 mesas de votación. (...) La aglomeración en algunas mesas de votación es recurrente en Colombia”, respondió el registrador ante los señalamientos del petrismo.

A pesar de dichos ataques, la favorabilidad de la Registraduría ha estado en ascenso, pues según las encuestas Invamer, en abril la entidad tenía una percepción positiva del 52,1 % y en la última medición realizada en agosto de este año fue del 62,5 %, representando una tendencia positiva mientras se acerca el reto de las elecciones del 2026.