Exalcalde de Filadelfia, Caldas, es judicializado por el asesinato de una mujer trans

Daniela, una mujer trans de 30 años, se convirtió en la décimo novena persona LGBTIQ+ asesinada en Colombia en el 2026. Su asesinato, ocurrido en Manizales, tiene como presunto protagonista a un exalcalde, que ahora está esperando una decisión de la justicia. Se trata de William Jairo Noreña, exmandatario del municipio de Filadelfia, Caldas, y subgerente comercial de Inficaldas (Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas). El exfuncionario es señalado por presunto homicidio agravado.

Los hechos ocurrieron este 25 de febrero de este año cuando Daniela, una mujer trans oriunda de Riohacha, Guajira, ingresó a la habitación 21 de la residencia Media Luna, centro de Manizales, en compañía de Noreña. Según lo que le reportaron las autoridades a medios manizaleños, William había contactado a Daniela previamente a través de una página web para servicios sexuales. Minutos después de haber ingresado a la residencia, al lugar llegó otra mujer trans llamada Jéssica. Fue después de este momento que el exalcalde desenfundó una pistola 9 milímetros y disparó contra Daniela. La Fiscalía ha detallado que en este instante, mientras recibía los impactos de bala, Daniela intentó refugiarse en el baño. Los disparos le generaron graves lesiones en el intestino, el abdomen y el hígado. Esto la dejó en estado crítico hasta la semana pasada, cuando perdió la vida luego de estar internada en el Hospital de Caldas.