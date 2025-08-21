Atentado cerca a base aérea Marco Fidel Suárez en Cali ya deja seis muertos y 50 heridos

Un ataque con explosivos se registró en la tarde de este 21 de agosto en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali (Valle del Cauca). Videos difundidos por la ciudadanía dan cuenta de personas heridas por cuenta de la explosión. El ataque terrorista dejó seis personas muertas y 50 heridos, según el balance entregado por la alcaldía de Cali. “Por favor, necesitamos ambulancias, por favor. Acaba de ocurrir un atentado en la base aérea. Por favor. Marquen, marquen para que nos acudan porque solo hay dos ambulancias”, se le escucha a un hombre que parece ser funcionario de la alcaldía de Cali. Le recomendamos: Terror y destrucción en Cali: estas son las imágenes del atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez Imágenes compartidas con esta redacción dan cuenta de la gravedad de los hechos. Al menos tres motociclistas estaban tendidos y gravemente heridos. Al rededor, se observaba lo que parece un camión incinerado y varios locales comerciales destruidos.

“En este momento la Alcaldía de Cali activa todos los organismos pertinentes para atender lo ocurrido. Al momento, Defensa Civil se activó con tres ambulancias y 6 aph (auxiliares de atención pre hospitalaria). La Unidad de Rescate con 5 voluntarios y funcionarios hacia el sitio”, fue el primer pronunciamiento desde la alcaldía de Cali. En otras noticias: EXCLUSIVA: Reaparición de tenebrosa columna móvil Teófilo Forero de las Farc trae pistas del magnicidio de Miguel Uribe En la zona ya hay presencia de agentes de tránsito para organizar cierres preventivos, facilitar el desvío de vehículo y permitir la evacuación de los organismos de socorro que trasladan a las personas heridas.

En el ataque, al parecer, los ilegales usaron un tractocamión cargado con explosivos. Las autoridades lograron detener un furgón que también iba cargado con explosivos. La vía permanece cerrada. Lea más: Urgente: Con un dron derribaron un helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia; seis policías muertos y siete heridos Estos hechos ocurren justo después de que un helicóptero de la fuerza pública fuera derribado con un dron en Amalfi, Nordeste de Antioquia. Ese hecho dejó seis policías muertos y siete heridos.

La reacción del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro atribuyó el atentado a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, facción que comanda alias Iván Mordisco. Aseguró que el ataque terrorista es una respuesta de estos ilegales a la ofensiva de la Fuerza Pública en el Cañón del Micay.