Habla el padre de mujer que murió con su familia en hotel de San Andrés: “Llegué a Bogotá con mi familia en ataúdes”

Don Orlando también dijo al medio citado que Medicina Legal de San Andrés le había dicho que no encontraron nada en el estómago de sus parientes, pero que al yerno le vieron el “corazón inflamado”.

“Al niño no me le encontraron nada, me le encontraron vacío el estómago. A mi hija tampoco le encontraron cosas así extrañas y a mi yerno lo único que le vieron fue que el corazón lo tenía inflamado, los riñones hinchados porque era hipertenso. Entonces, lo único fue eso, fue no más una cosa extraña”, aseveró.