“Las sanciones de la JEP las diseñaron las mismas Farc”: general (r) Mendieta tras primera sentencia del tribunal de paz

El general en retiro Luis Herlindo Mendieta –quien permaneció secuestrado por las Farc durante más de 11 años– cuestionó la condena de la Jurisdicción Especial de Paz contra el último Secretariado de la guerrilla. Asegura que, como víctima, el fallo no satisface sus pedidos de verdad, justicia y reparación.
–¿Cómo pasó la noche?
–Trato de pasar las noches muy tranquilo, a pesar de que muchas veces hay pesadillas de las secuelas psicológicas que quedan después del secuestro.
–¿Lo desveló el fallo de la JEP?
–La verdad, recibí la noticia con asombro, porque esperábamos que la decisión fuera otra.
Mendieta es una de las 21.393 personas que estuvieron en un cautiverio controlado por las Farc.
Era el oficial de Policía de mayor rango cuando un grupo de 1.900 guerrilleros se tomó a Mitú, la capital de Vaupés, en 1998. Él y un grupo de 120 policías, como pudieron, resistieron el ataque. Cuando la munición se hizo escasa y no había fuerzas, la guerrilla los tomó como rehenes.