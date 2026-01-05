“No sé si es bueno o malo”: las tres contradicciones de Petro en su defensa a Maduro; ya lo había llamado “dictador”

Hoy, al mediodía, Nicolás Maduro comparecerá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína. En contraste, en Colombia, el presidente Gustavo Petro aún duda sobre si el líder del régimen venezolano es o no narcotraficante.

“No sé si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante”, escribió Petro en la noche de este pasado domingo en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter).



Según Petro, en los registros judiciales colombianos no existen pruebas que vinculen a Maduro ni a su esposa, Cilia Flores, con el narcotráfico. “En los archivos de la justicia colombiana, después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores”, afirmó.

También, aseguró que las denuncias conocidas hasta ahora provienen de “generales de la oposición venezolana”, a quienes acusó de buscar “derribar el voto popular”.

En su mensaje subrayó que el sistema judicial colombiano serviría para conocer el fenómeno del narcotráfico en la región. “Si se quiere saber de la mafia y de las cosas de la mercantilización de la cocaína, solo hay que ver los archivos judiciales de Colombia”.