“No resisto un gabinete así”: el nuevo jalón de orejas de Petro a sus ministros

El presidente Gustavo Petro nuevamente ha utilizado un Consejo de Ministros televisado para regañar públicamente a su gabinete por la baja ejecución de sus proyectos.

El nuevo jalón de orejas fue en medio de una transmisión que tuvo como eje el presupuesto general para el año 2026. Allí el Departamento de Planeación Nacional (DNP) socializó con el mandatario un cuadro con las inversiones que se han hecho por región.

Lea también: “Ministro que no firme decreto de la consulta, se va”: Petro amenaza a su gabinete

Esta información fue el detonante para que Petro le llamara la atención a su equipo de ministros, acusándolos de ser parte de gobiernos anteriores e inclusive de racismo.

Uno de los primeros cuestionamientos a su gabinete es por qué Antioquia era uno de los departamentos a los cuales se les ha destinado más recursos, pues según el mandatario, esto era premiar a los gobernantes de la oposición que “organizan golpes”.

“Por qué Chocó es lo menos, acaso no fue el 80 % de la gente más pobre de Colombia la que votó por nosotros. ¿Por qué me tienen a Chocó así tan abandonado? Como si ustedes fueran Duque. Yo no resisto un gabinete así”, expresó el jefe de Estado.

En el informe mostrado por el DNP, ministerios como el de Igualdad, Interior, Salud y Hacienda tenían una ejecución por debajo del 5 %. De estos, uno de los que más resalta es la cartera que fue creada en este gobierno y que en un principio fue liderada por la vicepresidenta Francia Márquez, la cual solo ha ejecutado el 1,9 % en este 2025.