“Es como si fuera un delito estudiar”: habló el funcionario de la Dian que obtuvo cuatro títulos el mismo día en la U. San José

La polémica por los presuntos títulos irregulares en la Fundación Universitaria San José sigue escalando y ya toca de lleno a funcionarios del Estado. Esta vez, el centro de la discusión es Héctor Julio García Orduz, vinculado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), quien aparece como graduado de cuatro carreras universitarias el mismo día. Los registros académicos indican que García Orduz obtuvo el 5 de julio de 2004 los títulos de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y Marketing Internacional. El caso fue señalado por la congresista Catherine Juvinao como uno de los más graves dentro del entramado que se investiga, al considerar difícil de justificar que una persona pueda completar cuatro programas profesionales de manera simultánea y culminarlos el mismo día.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al uso de la prueba Saber Pro. De acuerdo con la normativa vigente, un solo examen puede respaldar como máximo dos titulaciones profesionales. Sin embargo, en este caso se sostiene que con una única prueba se habrían avalado los cuatro diplomas. Ante la avalancha de críticas, el funcionario salió a dar su versión. En entrevista con El Tiempo Aseguró que ingresó a la Fundación San José en 2020 y que fue la propia universidad la que le ofreció la posibilidad de cursar las cuatro carreras al mismo tiempo. Según explicó, cerca del 60 % de los contenidos coincidían entre los programas, lo que permitió avanzar de manera paralela.

García Orduz afirmó además que consultó directamente con la institución si debía presentar más de una prueba Saber Pro y que, tras una reunión, le indicaron que no era necesario y que el proceso no tenía ninguna irregularidad. Contexto: Denuncian “cartel de diplomas irregulares” en 16 entidades del Gobierno Petro También aclaró que esos títulos no fueron determinantes para su llegada a la Dian. Según relató, ingresó a la entidad tras superar un concurso de méritos en 2021, en el que obtuvo el tercer puntaje, y posteriormente fue llamado por una ampliación de la lista de elegibles. Para ese cargo, dijo, bastaba con contar con un título tecnológico o haber cursado al menos seis semestres universitarios, requisito que ya cumplía por sus estudios en Derecho en la Universidad de Boyacá. “Es como si fuese un delito estudiar. Estos señalamientos buscan réditos políticos”, afirmó el funcionario, rechazando las acusaciones, mientras el escándalo alrededor de la Fundación San José sigue sumando nombres. Lea más: U. San José, acusada de dar títulos falsos, aumentó más de 2.000 % la entrega de tarjetas profesionales a contadores en dos años Este caso se conoció tras la denuncia de la representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, sobre un presunto esquema de expedición irregular de títulos académicos que tendría como eje a la Fundación Universitaria San José. Según su investigación, personas beneficiadas con esos diplomas habrían sido contratadas o vinculadas como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro, con un impacto económico que superaría los 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025.

Bloque de preguntas y respuestas