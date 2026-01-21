“Es como si fuera un delito estudiar”: habló el funcionario de la Dian que obtuvo cuatro títulos el mismo día en la U. San José

La polémica por los presuntos títulos irregulares en la Fundación Universitaria San José sigue escalando y ya toca de lleno a funcionarios del Estado. Esta vez, el centro de la discusión es Héctor Julio García Orduz, vinculado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), quien aparece como graduado de cuatro carreras universitarias el mismo día.
Los registros académicos indican que García Orduz obtuvo el 5 de julio de 2004 los títulos de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y Marketing Internacional. El caso fue señalado por la congresista Catherine Juvinao como uno de los más graves dentro del entramado que se investiga, al considerar difícil de justificar que una persona pueda completar cuatro programas profesionales de manera simultánea y culminarlos el mismo día.