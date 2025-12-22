Hijo de “Papá Pitufo” quedó libre en proceso por intento de feminicidio en Cartagena; Fiscalía apeló la decisión

El juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías en Cartagena decidió dejar en libertad a Juan Diego Marín Franco, quién es hijo de Diego Marín Buitrago, conocido como el “zar del contrabando”, tras revocar la medida de aseguramiento intramural que pesaba en su contra por tentativa de feminicidio agravado, al considerar —como lo solicitó la defensa— que ya no existe peligro para la víctima; la Fiscalía y el Ministerio Público apelaron la decisión dentro del proceso por los hechos ocurridos el 23 de septiembre en el corregimiento Manzanillo del Mar. Contexto: Capturaron en Cartagena al hijo de ‘Papá Pitufo’ por apuñalar a su esposa, que está gravemente herida: esto se sabe La medida mantenía privado de la libertad a Marín Franco desde octubre pasado. El procesado había sido enviado a prisión preventiva tras ser imputado por el delito de tentativa de feminicidio agravado, luego de un presunto ataque con arma cortopunzante contra su entonces pareja sentimental.

La decisión judicial y la apelación de la Fiscalía

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el juez acogió la solicitud de la defensa y concluyó que habían desaparecido los fines constitucionales que justificaban la privación preventiva de la libertad, al estimar que ya no existe un riesgo actual para la víctima. Con base en ese criterio, revocó la medida de aseguramiento intramural y ordenó la libertad del procesado. La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión. Para el ente investigador, la revocatoria desconoce instrumentos internacionales y legales de protección a las víctimas y no incorpora criterios de abordaje con perspectiva y enfoque diferencial de género. Esa postura fue respaldada por el representante del Ministerio Público, que también interpuso recurso de apelación para que se revoque la decisión que dejó en libertad a Marín Franco.

Mientras se resuelve el recurso, el proceso penal continúa. La imputación por tentativa de feminicidio agravado no fue aceptada por el procesado y el expediente sigue su curso en la justicia.

Los hechos que llevaron a la captura de Marín Franco