¿La JEP incumplió el Acuerdo de Paz al no dar cárcel a excomandantes de las Farc?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió una de las sentencias más relevantes desde su creación. El antiguo secretariado de las Farc fue declarado responsable del secuestro de más de 21.000 colombianos. Sin embargo, el anuncio no se cerró con la imagen que muchos esperaban. Los máximos responsables no irán a prisión, sino que cumplirán durante ocho años sanciones restaurativas y reparadoras, entre ellas trabajos comunitarios y proyectos en beneficio de las víctimas.
La decisión reabrió una de las tensiones centrales del Acuerdo de Paz de 2016. ¿Cómo garantizar justicia sin poner en riesgo la paz? Y, sobre todo, ¿hasta dónde llega el margen de la justicia transicional sin caer en la percepción de impunidad?