Juez de garantías dice que captura de Nicolás Petro y Day Vásquez fueron legales

En la primera parte de la audiencia, el juez estudió también una solicitud presentada por el abogado de Petro, quien pide que su defendido no sea obligado a asistir a la diligencia en las instalaciones del búnker de la Fiscalía.

Por ahora, desde la oficina de prensa del complejo judicial de Paloquemao informaron que los abogados defensores de Petro Burgos y Vásquez no apelaron la decisión.

Hasta el momento, no se ha conocido la respuesta del juez a esta solicitud .

Después de las ocho de la noche comenzó la audiencia en la que una juez de garantías iba a decidir si la captura del hijo del presidente Gustavo Petro fue legal. Además, le iba a preguntar si se acogía a los cargos que la Fiscalía estaba a punto de imputarle.

Sin embargo, la noticia del día se cayó cuando el abogado principal de Day Vásquez se conectó desde un avión y anunció que iba en camino a Bogotá. Estaba en Barranquilla, donde se encuentra su firma y donde estaba Daysuris Vásquez al momento de ser capturada.

Le puede interesar: “Duele mucho tanta autodestrucción; no intervendré”: Petro sobre captura de su hijo Nicolás

El defensor le pidió a la jueza no adelantar la diligencia porque había comunicado que iba a estar presencialmente, pero en ese momento no lo estaba, sino que llegaba a eso de las once de la noche.

La jueza le dijo al fiscal Burgos que le comunicó una “información indebida”, porque en un correo el investigador aseguró que el equipo jurídico de Vásquez ya estaba llegando a la capital. Burgos respondió leyendo ese correo, en el que sus palabras dan cuenta de que contó que abogados de la exesposa de Petro arribarían “al finalizar la tarde”.