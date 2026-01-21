Masacre en Guaviare: Fiscalía descarta que 26 disidentes hayan muerto por enfrentamiento

La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre la masacre ocurrida en el municipio de El Retorno, en Guaviare, en la que murieron 26 integrantes de disidencias de las Farc, y descartó de manera preliminar que se haya tratado de un enfrentamiento entre facciones armadas.

De acuerdo con los análisis forenses realizados por Medicina Legal, y tras las inspecciones adelantadas por el CTI y la SIJIN de la Policía Nacional, las víctimas presentaban impactos de bala a corta distancia, varios de ellos en la cabeza, un patrón que no corresponde a un combate y que refuerza la hipótesis de una ejecución, distinta a la versión inicial que surgió tras la difusión de imágenes de los cuerpos abandonados en una carretera de la zona.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, entre las 26 personas muertas hay 21 hombres y cinco mujeres, cuatro de ellos menores de edad. En un primer momento, las autoridades atribuyeron las muertes a un supuesto enfrentamiento entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia del propio EMC.

“Por el momento se tiene la información de que los cadáveres son o pertenecen a la facción del Estado Mayor Central”, indicó el comandante de la IV División del Ejército, general Ricardo Roque, en declaraciones a la emisora Blu Radio.

No obstante, el caso sigue bajo análisis y se está a la espera del dictamen definitivo de Medicina Legal. La entidad informó que la investigación continúa en Villavicencio, donde equipos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses avanzan en la identificación de los cuerpos para su posterior entrega a los familiares. Además, en los próximos días se llevarán a cabo estudios de balística y toxicología que permitirán establecer si las víctimas fueron sometidas al uso de sustancias tóxicas antes de su muerte.