Tres mujeres fueron asesinadas en la primera masacre de 2026 en Santander de Quilichao, Cauca

El velorio de una mujer asesinada en Santander de Quilichao terminó con otras dos personas muertas, siendo la primera masacre registrada en Colombia en 2026.

  En Santander de Quilichao ocurrió la masacre número 01 registrada en 2026. FOTO: EL COLOMBIANO
    En Santander de Quilichao ocurrió la masacre número 01 registrada en 2026. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
Santander de Quilichao, en el norte delCauca, registró la primera masacre de 2026 en Colombia, tras dos hechos violentos que dejaron tres mujeres asesinadas.

Loshomicidios ocurrieron el pasado 3 de eneroy fueron clasificados como una sola masacre, según el reporte oficial de Indepaz.

El primer crimen se registró cuando hombres armados llegaron hasta un establecimiento comercial del municipio y asesinaron a Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba el lugar.

De acuerdo con la información conocida, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el sitio. Posteriormente,el velorio de la víctima también fue atacado.

Puede leer: Cayó en Medellín presunto “narco invisible” del Clan del Golfo

Mientras familiares y allegados acompañaban las honras fúnebres, hombres armados irrumpieron y dispararon contra varios asistentes. En medio del ataque, dos mujeres fueron perseguidas y posteriormente asesinadas.

Se trata de Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53 años. La secuencia de los hechos y la relación directa entre ambos ataques llevó a considerar estos homicidios como una masacre, la primera documentada en el país en 2026.

La situación de orden público en Santander de Quilichao ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo. La entidad emitió la Alerta Temprana AT 013/25, en la que incluyó a este municipio con un llamado a la acción inmediata, al señalar que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de violaciones a los derechos de la población civil.

Lea más:Ahora les meten pólvora a los globos de mecha: van 14 incendios en un mes en Antioquia

Esta advertencia se suma a la AT 036/25, que alerta sobre el alto riesgo para los habitantes de Santander de Quilichao debido a la presencia y enfrentamiento de disidencias de las FARC, principalmente del Frente Dagoberto Ramos, en disputas asociadas al control territorial y economías ilícitas.

En esta zona del norte del Cauca tienen presencia estructuras armadas como el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas de carácter local.

